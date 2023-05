‘ซาก้า’ ต่อสัญญาอาร์เซน่อล 4 ปี ลั่นพร้อมคว้าแชมป์แล้ว

บูกาโย่ ซาก้า แนวรุกอาร์เซน่อล จรดปากกาต่อสัญญากับทีมปืนใหญ่ออกไปอย่างเป็นทางการอีก 4 ปี ทำให้เขาจะอยู่กับทีมไปจนถึงปี 2027

ตัวรุกวัย 21 ปี กล่าวว่า มีความสุขกับการต่อสัญญาครั้งนี้ เพราะก่อนหน้าจะต่อสัญญามีการพูดถึงอนาคตของตัวเองมากมาย แต่ตอนนี้ยังอยู่กับอาร์เซน่อล เพราะเป็นสโมสรที่ใช่ของตัวเอง เป็นที่ที่จะทำให้พัฒนาไปสู่ระดับต่อไปได้ หลังจากนี้จะเดินหน้าทำตามเป้าหมายของตัวเองต่อไป เพราะมั่นใจว่าตัวเองมีดีที่จะพัฒนาไปเป็นนักเตะที่ดีที่สุดได้ และเชื่อว่าการอยู่กับอาร์เซน่อลจะประสบความสำเร็จได้แน่นอน

“เราเดินมาถูกทางแล้ว นักเตะหลายคนยังอายุน้อย มีความกระหาย หลายคนยังไม่เคยคว้าแชมป์กับอาร์เซน่อลมาก่อนเลย จึงอยากจะอยู่คว้าแชมป์ที่นี่ให้ได้” ซาก้ากล่าว

From Hale End to first team. Arsenal through and through.

It’s time for the next chapter.

Bukayo Saka: Gunner ❤️ pic.twitter.com/ngVKSlJ1UG

— Arsenal (@Arsenal) May 23, 2023