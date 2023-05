‘อีเมอร์’ เดือดการตัดสินฟาดแร็กเก็ตบนเก้าอี้อัมไพร์จนถูกปรับแพ้

วงการเทนนิสอาชีพมีเรื่องให้ตกใจกันอีกครั้ง เมื่อมิคาเอล อีเมอร์ นักหวดสวีเดน มือ 53 ของโลก ฟาดแร็กเก็ตของตัวเอง บนเก้าอี้ของผู้ตัดสิน จากการที่ไม่พอใจการขานลูกออก ระหว่างการแข่งขันรอบ 16 คน กับอาร์เธอร์ ฟิลส์ นักหวดเจ้าถื่น มือ 112 ของโลกในศึกเอทีพีทัวร์ รายการ “ลียง โอเพ่น” ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ทำให้อีเมอร์โดนปรับแพ้ ตกรอบไป

เหตุการณ์เกิดขึ้นในการแข่งขันเซตแรก ระหว่างที่เสมอกันอยู่ 5-5 เกม มีจังหวะที่ฟิลส์ตีลูกลงบนเส้น แต่อีเมอร์มองว่าลูกออก และได้เรียกให้ผู้ตัดสินลงจากเก้าอี้มาชี้จุดที่ลูกลง แต่อัมไพร์ปฏิเสธที่ทำตามนั้น หลังจากนั้นกลับมาแข่งขันต่อฟิลส์ขยับขึ้นนำ 6-5 เกม ทำให้อีเมอร์ไม่พอใจอย่างมาก เดินเอาแร็กเก็ตไปฟาดกับเก้าอี้ของอัมไพร์หลายครั้ง แล้วกลับไปที่ที่นั่งของตัวเอง ก่อนจะถูกปรับแพ้ ตกรอบไป

บรรดาชาวเน็ตและคนในวงการเทนนิสต่างออกมาวิจารณ์พฤติกรรมของอีเมอร์กันอย่างมาก ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ แต่บางคนก็มองว่าผู้ตัดสินควรลงไปดูจุดตกของลูกให้ชัดเจนเช่นกัน

This is disgraceful behaviour from Mikael Ymer, who is rightly disqualified from the match in Lyon.

Can expect a hefty fine and (by precedent of Zverev) a suspended ban.pic.twitter.com/r1Tp87IlNA

— James Gray (@jamesgraysport) May 24, 2023