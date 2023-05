รับสมัครแล้ว! Under Armour เปิดตัวโครงการ ‘UA Next’ สานฝันนักกีฬาเยาวชนไทย

Under Armour (อันเดอร์ อาร์เมอร์) เปิดตัว ‘UA Next’ โครงการสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนรุ่นใหม่อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมประกาศรายละเอียดการรับสมัคร เพื่อเฟ้นหานักกีฬาเยาวชนอีก 3 คน โดยไม่จำกัดประเภทกีฬา มาเข้าโครงการ UA Next ประจำปี 2566 ร่วมกับนักกีฬาเยาวชนดาวรุ่งจากกีฬาประเภทต่าง ๆ อีก 7 คนที่ผ่านการคัดเลือกไปแล้วช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา นักกีฬาที่สนใจและมีอายุระหว่าง 13-20 ปี สามารถคลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2566 โดยจะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

Advertisment

UA Next (ยูเอ เน็กซ์) คือโครงการระยะยาวที่ทาง Under Armour จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาส และช่วยผลักดันให้นักกีฬาเยาวชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมบรรลุเป้าหมายด้านกีฬา รวมถึงทำตามความฝันของตัวเองได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยโครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามอย่างต่อเนื่องของแบรนด์ในการขจัดอุปสรรคที่จะเป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงกีฬาของเยาวชนไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนเงินทุน เวลา หรือการเดินทาง ไปจนถึงอุปสรรคทางสังคมและสภาพจิตใจ ด้วยความเชื่อที่ว่านักกีฬาเยาวชนในวันนี้มีโอกาสที่จะเป็นผู้นำของวงการกีฬาในวันหน้า Under Armour จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวงการกีฬาและบุคลากรทางกีฬาของไทยให้มีความเป็นมืออาชีพ และก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง ทั้งยังมั่นใจว่าโครงการ UA Next จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี และช่วยยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาไทยในระยะยาว

โดย Under Armour ได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ระดับแถวหน้าของประเทศไทยมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในคณะชั้นนำที่ผลักดันวงการกีฬาให้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง ผ่านอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและบุคลากรที่สามารถช่วยพัฒนาผู้เล่นได้, Body By Beast ผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำการออกกำลังกายแบบ Personalize ด้วยการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และผู้มีประสบการณ์ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายและโภชนาการให้กับนักกีฬายกน้ำหนัก เหรียญทองโอลิมปิก อย่าง โสภิตา ธนสาร และนักกีฬาทีมโปโลน้ำ เหรียญทองซีเกมส์ และ Form Recovery and Wellness สหคลินิกที่มีทั้งการกายภาพบำบัด แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คำแนะนำด้านการฟื้นฟูร่างกายสำหรับนักกีฬาหลังบาดเจ็บ พร้อมใช้อุปกรณ์ฟื้นฟูร่างกายจาก Hyperice ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีฟื้นฟูร่างกายที่เป็นอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์ของอันเดอร์ อาร์เมอร์ เพื่อเตรียมพร้อมในการสนับสนุน และมอบทรัพยากรที่จำเป็นต่อนักกีฬาอย่างครบวงจร

Advertisement

ในปี 2566 นี้ จะมีการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถโดดเด่นและมีความเหมาะสมมากที่สุดจำนวน 10 คน จากทุกประเภทกีฬา รวมถึงกีฬาทีมมาเข้าร่วมโครงการ โดยนักกีฬาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ออกกำลังกายประสิทธิภาพสูงจากทางแบรนด์ Under Armour, การฝึกอบรบผ่านโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อเสริมสร้างทักษะการเล่นกีฬา, ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมาย, รวมถึงการฟื้นฟูร่างกาย สมรรถภาพทางจิตใจ และการสร้างแบรนดิ้งในวงการกีฬา โดยชูความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

เพื่อต้อนรับการเปิดตัวโครงการ UA Next ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ Under Armour ได้ทำการคัดเลือกและเปิดตัวนักกีฬาเยาวชนไปแล้วทั้งหมด 7 คน จาก 5 ประเภทกีฬา เมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้แก่

Advertisement

โครงการ UA Next จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีกจำนวน 3 คน รวมเป็น 10 คน นักกีฬาเยาวชนอายุระหว่าง 13 – 20 ปี ที่มีความมุ่งมั่นและเป้าหมายในการเป็นนักกีฬามืออาชีพ หรือ ปัจจุบันอยู่บนเส้นทางนักกีฬาอาชีพแล้ว และมีผลงานหรือสถิติจากสมาคมกีฬาที่ถูกรองรับอย่างเป็นทางการ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2566 โดยคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญจะทำการพิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นประวัติส่วนตัว สถิติและประวัติการเล่นกีฬา ผลงานและรางวัลที่เคยได้รับ รวมถึงการแนะนำตนเองของผู้สมัครแต่ละคน ซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

Under Armour พร้อมแล้วที่จะให้การสนับสนุน และผลักดันให้นักกีฬาเยาวชนไทยรุ่นใหม่ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง ตอกย้ำแนวคิด “Love Athlete” ของแบรนด์ ที่ให้ความสำคัญกับนักกีฬาเป็นอันดับแรกในการทำงานและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ พร้อมสะท้อนความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานักกีฬาทุกคนให้เป็นมืออาชีพที่มีความพร้อมที่สุดในทุกด้าน

ผู้ที่สนใจสามารถคลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ UA Next หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account @uanextth