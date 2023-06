สื่อกาตาร์กลับลำปัดข่าวเรื่อง ‘ชีกจาสซิม’ เทกโอเวอร์ ‘แมนยู’ สำเร็จ

หลังจากที่ “อัล วาตัน” สื่อกาตาร์ ได้รายงานเมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมาว่า กลุ่มทุนจากกาตาร์ที่นำโดยชีกจาสซิม บิน ฮาหมัด อัล ธานี ประธานธนาคารอิสลามกาตาร์ เป็นหัวเรือใหญ่ ได้เทกโอเวอร์แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้เรียบร้อยแล้วนั้น

ล่าสุด ช่วงค่ำของวันเดียวกัน ฟาฮัด อัล เอมาดี้ บรรณาธิการบริหารของอัล วาตัน ได้ออกมาทวีตชี้แจงว่า การรายงานข่าวนี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้มีการรายงานตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาจากสื่อทั่วโลก และนำมาวิเคราะห์ว่ามีความเป็นไปได้ที่กลุ่มทุนกาตาร์จะประสบความสำเร็จในการเทกโอเวอร์ครั้งนี้ ยังไม่ได้มีการยืนยันจากฝ่ายไหนแต่อย่างใด

ส่วนประเด็นที่ว่า หนังสือพิมพ์อัล วาตัน เป็นธุรกิจที่พ่อของชีกจาสซิม บิน ฮาหมัด อัล ธานี เป็นเจ้าของอยู่ครึ่งหนึ่งนั้น ไม่เป็นความจริง

ด้านไซม่อน สโตน นักข่าวของ “บีบีซี” รายงานว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายสโมสรครั้งนี้ ยังไม่มีการยืนยันว่าฝ่ายไหนเป็นผู้ชนะ ระหว่างชีกจาสซิม หรือเซอร์จิม แรทคลิฟฟ์ เจ้าของบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ อีเนออส

