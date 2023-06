6 สะวิงร่วมถ่ายโฟโต้คอล ไทยแลนด์ มิกซ์ คัพ

6 นักกอล์ฟชายหญิง ทั้งไทย และต่างชาติ ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์การแช่งขัน ภายใต้คอนเซปต์ The Journey has its own lyrics ที่นำเอาเรื่องราวการเดินทางของนักกอล์ฟที่ต่างเส้นทางมาร่วมแข่งขัน กับการแข่งขันกอล์ฟผสม ชาย-หญิง ไทยแลนด์ มิกซ์ โฮสต์บาย ทรัสต์กอล์ฟ รายการ ไทยแลนด์ มิกซ์ คัพ ชิงเงินรางวัลรวม 3.45 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2566 ที่สนามกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท แบบพาร์ 71 จ.ลำพูน

ล่าสุดเมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน เป็นรอบซ้อมก่อนการแข่งขัน และเชิญนักกอล์ฟชาย-หญิง ทั้งไทย และต่างชาติ ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ประกอบด้วย อันเดร เลาตี้, เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์, ฐานิตา เมืองคำสกุล, ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์, เอลเมย์ ไวกิ้ง และ ริวเซอิ โยโกตะ ภายใต้คอนเซปต์ The Journey has its own lyrics โดย โปรเท่ห์ อรินทพล นุชเสถียร ผู้จัดการทัวร์นาเมนท์ เผยถึงคอนเซปต์การแข่งขันครั้งนี้ว่า “การเดินทางมีหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน เรือ รถ รถไฟ แน่นอนว่าสิ่งที่เราจะได้พบเจอในระหว่างทางนั้น มีหลากหลายไม่เหมือนกัน สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟก็เปรียบเสมือน Small world moving through a larger world ตลอดเส้นทางอันยาวไกลบนรางรถไฟ ที่สม่ำเสมอ เราจะเห็นสิ่งต่างๆมากมายผ่านกระจก ชั่วโมงแรกเราจะเห็นวิถีชีวิตของชุมชนหนึ่ง ผ่านไปอาจจะเห็นต้นไม้เขียวทึบ หรือแม้กระทั่งน้ำตก ถ้าอยู่ต่างประเทศบางทีอากาศดีๆอยู่ แต่พอลอดรอดอุโมงไปอีกฝั่งกับหิมะตก ก็มี เปรียบเสมือนเส้นทางความสำเร็จของแต่ละคน ที่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนกัน ยากบ้างง่ายบ้างสลับกันไป ขอแค่มีกำลังใจ และไม่ท้อ เราจะไปถึงเป้าหมายปลายทางได้อย่างแน่นอน”

สำหรับการแข่งขัน ไทยแลนด์ มิกซ์ คัพ นับเป็นรายการแข่งขันสนามที่ 3 ของ ไทยแลนด์ มิกซ์ โฮสต์บาย ทรัสต์กอล์ฟ 2023 ชิงเงินรางวัลรวม 3.45 ล้านบาท โดยแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 4 วัน 72 หลุม ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2566 โดยภายหลังจบ 36 หลุมมีการตัดตัวนักกอล์ฟที่อันดับ 1-60 และเสมอ เพื่อเข้าไปเล่นใน 2 วันสุดท้ายเพื่อลุ้นแชมป์ พร้อมทั้งเป็นแมตช์โคแซงชั่นร่วมกับ ดับเบิ้ลยูพีจีเอ ออฟ ออสตราลาเชีย และยังเชิญนักกอล์ฟชายจาก พีจีเอ ออฟ ออสตราลาเซีย รวมถึงนักกอล์ฟเยาวชนจากการแข่งขัน จูเนียร์ เอเชียน ทัวร์ และ ช้าง เจนซ์ กอล์ฟ ทัวร์ ด้วย