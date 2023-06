‘ONE Championship’ ร่วมไว้อาลัยการจากไปของ ‘เปาป้อม’ อย่างสุดซึ้ง

หลังจากที่เกิดข่าวช็อกวงการมวยไทย เมื่อ “เปาป้อม” ส.ต.อ.วัชรินทร์ รัชนิพนธ์ อายุ 33 ปี ผบ.หมู่จเรตำรวจ กรรมการมวย และครูมวย เสียชีวิตในห้องพักชั้น 7 ตึกเอ คอนโดซอยลาดพร้าว 111 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. โดยพบศพนอนหงายอยู่บนเตียงนอน มีบาดแผลกระสุนปืนยิงเข้าขมับซ้าย มีอาวุธปืนขนาด 9 มม. ตกอยู่ใต้ข้อศอกแขนขวา เมื่อเวลา 22.00 น.ของวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น

การสูญเสียดังกล่าวทำให้คนวงการมวยไทยต่างออกมาโพสต์แสดงความเสียใจกันจำนวนมาก รวมไปถึง “วัน แชมเปี้ยนชิพ” ที่ “เปาป้อม” ร่วมงานขึ้นสังเวียนทำหน้าที่ผู้ตัดสินบนเวทีมาอย่างยาวนาน โดยเพจ ONE Championship Thailand โพสต์ข้อความว่า

#อำลาอาลัย แด่การจากไปของ “เปาป้อม”

เกือบ 5 เดือนที่ “เปาป้อม” สิบตำรวจเอก วัชรินทร์ รัชนิพนธ์ ได้ร่วมงานกับ ONE และ ONE ลุมพินี โดยรับหน้าที่ผู้ชี้ขาดบนเวทีครั้งแรก ในการแข่งขันระหว่าง “เสกสรร อ.ขวัญเมือง vs ไทสัน แฮร์ริสัน” ในศึก ONE ลุมพินี นัดปฐมฤกษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ม.ค.66

จากนั้น “เปาป้อม” ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องในศึก ONE ลุมพินี ทุกวันศุกร์ และได้รับโอกาสให้แสดงฝีมือใน ONE รายการใหญ่หลายครั้ง จนเป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมของแฟนๆ อย่างล้นหลาม

กระทั่งในศึก ONE Fight Night 11 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา เป็นอีกครั้งที่เราเห็น “เปาป้อม” ในฐานะผู้ชี้ขาดบนเวที แต่ใครเลยจะล่วงรู้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ในคู่ของ “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน vs ไทฟุน ออสแคน” จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็น “เปาป้อม” ปรากฏตัวบนสังเวียนของ ONE

ตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกัน “เปาป้อม” ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่เคยมาสายแม้แต่นาทีเดียว แต่เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา “เปาป้อม” ไม่ปรากฏตัวที่สนามมวยเวทีลุมพินีเหมือนอย่างเคย หลังจากพยายามติดต่อทางโทรศัพท์หลายครั้ง กระทั่งช่วงดึกจึงได้ทราบข่าวที่สร้างความสะเทือนใจแก่ทีมงานทั้งสนาม

ผู้บริหารและทีมงาน ONE ขอไว้อาลัยกับการจากไป และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวและเพื่อนของ “เปาป้อม” ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ และเราจะจดจำเรื่องราวดีๆ ของ “เปาป้อม” สิบตำรวจเอก วัชรินทร์ รัชนิพนธ์ ไว้ในความทรงจำตลอดไป