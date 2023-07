ธ.กรุงเทพจัดการแข่งขัน ‘Bangkok Bank Golf Tournament 2023’ ต่อเนื่องปีที่ 8

ธ.กรุงเทพ จัดการแข่งขัน ‘Bangkok Bank Golf Tournament 2023’ ต่อเนื่องปีที่ 8

Advertisment

ธนาคารกรุงเทพ เปิดตัวโครงการ Bangkok Bank Golf Tournament 2023 (แบงก์ค็อก แบงก์ กอล์ฟ ทัวร์นาเม้นท์ 2023) ต่อเนื่องปีที่ 8 พร้อมจับมือพันธมิตรชั้นนำ ร่วมสร้างความสนุกสนานกับทัวร์นาเม้นท์ที่นักกอล์ฟรอคอย และความพิเศษของปีนี้กับรางวัลโฮลอินวัน ทุกหลุม ทุกสนาม รวมมูลค่ากว่า 2.2 ล้านบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม เตรียมวงสวิงให้พร้อม สัมผัสความสนุกสนานที่ทุกคนรอคอย

โชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานแถลงข่าว เปิดการแข่งขันกอล์ฟภายใต้ชื่อ “Bangkok Bank Golf Tournament 2023 ” เรายังคงเดินหน้าจัดการแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 หลังจากประสบความสำเร็จในกิจกรรมดังกล่าวตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา โดยร่วมกับผู้สนับสนุนหลักรางวัล Hole in one รถยนต์จาก GWM , Mizuno, Dusit Hotel, Singha และรางวัล Longest Drive ในทุกสนามจาก Srixon และเสริมทัพด้วย AirAsia, Toyota Bangkok, Le Born Golf, Phothalai Bangkok, The Klinique และ Minus Sun มาร่วมตอกย้ำความยิ่งใหญ่อีกครั้งในปีนี้

โชค ณ ระนอง ยังกล่าวต่ออีกว่า กอล์ฟกำลังเป็นเทรดนิยมที่กลับมาแรงในปัจจุบัน เป็นกีฬาที่มีศักยภาพที่สำคัญ เป็นกีฬาที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศไทย และเป็นกีฬาของคนรักสุขภาพ เล่นได้ตั้งแต่เด็ก จนถึงวัยผู้ใหญ่ พอสถานการณ์โควิดได้คลี่คลายลง ธนาคารก็มีแผนกลับมาจัดกิจกรรมเหล่านี้มากขึ้น รายการ “Bangkok Bank Golf Tournament 2023 ” ในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟ ด้วยโปรแกรมการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน นอกจากสนามที่ใช้ในการแข่งขันยังคงเป็นสนามคุณภาพเช่นเคย รวมถึงราคาค่าสมัครที่คุ้มค่า โดยปักธงการแข่งขันปีนี้ที่ 8 สนาม แบ่งเป็นสนามมาตรฐาน จำนวน 6 สนาม ราคาค่าสมัครเพียงท่านละ 1,600 บาท + แลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards 999 คะแนน/สนาม และสนามระดับพรีเมี่ยม มี 2 สนาม ราคาค่าสมัครท่านละ 2,999 บาท + แลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards 999 คะแนน/สนาม ซึ่งนับเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่ทางธนาคารกรุงเทพจะมอบให้กับลูกค้าคนพิเศษของธนาคาร สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ ที่มุ่งมั่นในการส่งเสริม, สนับสนุนเยาวชนด้านกีฬา และพัฒนาฝีมือของนักกอล์ฟสมัครเล่นให้กับวงการกีฬากอล์ฟของไทยต่อไป

สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรายการ “Bangkok Bank Golf Tournament 2023 ” ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม ไปจนถึง 24 ตุลาคม โดยผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพสามารถส่ง SMS สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตามวัน-เวลาที่กำหนด ตารางการแข่งขันและวิธีการรับสมัคร สแกนรายละเอียด