Here We Go แมนยูได้ ‘โอนาน่า’ ทันพรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกา

ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้ตัวอังเดร โอนาน่า ผู้รักษาประตูแคเมอรูน จากอินเตอร์ มิลาน มาร่วมทีมแล้ว เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 กรกฎาคม ตามเวลาประเทศไทย หลังจากมีการเจรจามาระยะหนึ่ง โดยแมนยูได้จัดการเรื่องวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาให้โอนาน่า เพื่อจะเดินทางไปพรีซีซั่นทัวร์ ในช่วงสัปดาห์นี้

ขณะที่ไซม่อน สโตน นักข่าวของ “บีบีซี” รายงานว่า อินเตอร์และแมนยูอาจจะยังเจรจากันไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่มีความเป็นไปได้สูงมากที่โอนาน่าจะร่วมทีมปีศาจแดงไปสหรัฐอเมริกา และก่อนหน้านี้นายทวารแคเมอรูนได้ตกลงสัญญากับแมนยูเรียบร้อยแล้ว โดยจะเซ็นยาว 5 ปี พร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก 1 ปี

“สกาย สปอร์ตส” รายงานว่า อินเตอร์และแมนยูตกลงค่าตัวของโอนาน่าได้ที่ 50 ล้านยูโร(1,944 ล้านบาท) รวมโบนัส

André Onana to Manchester United, it’s finally here we go! 🚨🔴🇨🇲

Clubs are closing in on the agreement then Onana will travel for medical tests and contract signing.

Man Utd set to request VISA for Onana for USA trip.

Ten Hag will have the new goalkeeper he wanted. pic.twitter.com/hWQX9svsMV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023