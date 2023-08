‘เคน’ โพสต์คลิปอำลาสเปอร์ส หลังย้ายไปบาเยิร์นแล้ว

แฮร์รี่ เคน กองหน้าทีมชาติอังกฤษ โพสต์คลิปเปิดใจและอำลาท็อตแนม ฮอตสเปอร์แล้ว หลังตกลงย้ายไปร่วมทีมบาเยิร์น มิวนิก ด้วยค่าตัว 100 ล้านปอนด์(4,453 ล้านบาท)

เคนกล่าวว่า อยากจะเป็นคนแรกที่บอกว่าจะต้องจากสโมสรแห่งนี้ไปแล้ว ตอนนี้รู้สึกอะไรมากมาย รู้สึกเสียใจที่ต้องจากสโมสรที่อยู่ด้วยมา 20 ปี มีความทรงจำมากมายตลอดเวลาที่ผ่านมา และจะจดจำตลอดไป ขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคน โค้ช ผู้จัดการทีม สต๊าฟ รวมทั้งแฟนบอล อยากบอกว่าทุกครั้งที่ลงสนามได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ทุกคนภูมิใจ ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่ต้องย้ายทีม เพราะไม่อยากจะลงเล่นกับทีมแบบที่ต้องมีการพูดถึงอนาคตของตัวเองอยู่ตลอด เพราะผู้จัดการทีมคนใหม่ ต้องมีสมาธิกับการพาทีมไปสู่หัวตาราง

“ผมจะติดตามสเปอร์สในฐานแฟนบอลตลอดไป ขอให้สเปอร์สโชคดี นี่อาจจะไม่ใช่การบอกลา เพราะไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคต แต่อยากขอบคุณและหวังว่าจะได้เกินอีก” เคนกล่าว

Hard to put into words how to say goodbye to a club and fans who have done so much for me in my career. You will always be in my heart. Thank you Tottenham, thank you Tottenham fans. 💙 pic.twitter.com/L662cyax7p

— Harry Kane (@HKane) August 12, 2023