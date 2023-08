สมใจแล้ว ‘เชลซี’ คว้าตัว ‘ไคเซโด้’ เป็นสถิติสูงสุดเกาะอังกฤษ

หลายสื่อที่น่าเชื่อถือทั้งบีบีซี และฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะ รายงานตรงกัน เชลซีได้ตัวมอยเสส ไคเซโด้ กองกลางจากไบรท์ตันมาร่วมทีม ด้วยค่าตัว 115 ล้านปอนด์(5,128 ล้านบาท) เป็นสถิตินักเตะค่าตัวสูงสุดของอังกฤษ ทำลายสถิติที่ซื้อเอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ มาจากเบนฟิก้า ที่ 107 ล้านปอนด์(4,771 ล้านบาท) เมื่อฤดูกาลก่อน

ส่วนเรื่องค่าตัวนั้น บีบีซีรายงานว่า ค่าตัวเบื้องต้นจะอยู่ที่ 100 ล้านปอนด์(4,459 ล้านบาท) ที่เหลือเป็นโบนัสจากเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ 15 ล้านปอนด์(669 ล้านบาท) ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ทำสำเร็จง่ายมาก สำหรับการตรวจร่างกายจะมีขึ้นภายใน 15 สิงหาคมนี้

ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลตกลงเรื่องค่าตัวของไคเซโด้กับไบรท์ตันไปก่อนแล้วที่ 111 ล้านปอนด์(4,950 ล้านบาท) แต่ตัวนักเตะยืนยันว่าอยากจะย้ายไปร่วมทีมเชลซีเท่านั้น

BREAKING: Moisés Caicedo to Chelsea, here we go! Agreement reached and sealed right now — it’s gonna British record transfer fee 🚨🔵🇪🇨 #CFC

£115m fee plus sell-on clause included for Brighton.

Medical tests, booked.

Caicedo will sign until June 2031 with option until 2032. pic.twitter.com/7O8whsRLdK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023