‘เดลินิวส์’ จัดงานวิ่งการกุศลแห่งปี นักวิ่งแห่ตบเท้าเข้าร่วมนับพันที่ชลบุรี

ตามที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และเดลินิวส์ ออนไลน์ ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศลรายการ “D-RUN FOR LIFE 2023 by DAILYNEWS” ที่สะพาน “ชลมารควิถี 84 พรรษา” จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 โดยมี นายปารเมศ เหตระกูล, นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการบริหาร นสพ.เดลินิวส์ และเดลินิวส์ออนไลน์ และนายภาสภณ เหตระกูล ผอ.ฝ่ายขนส่งและยานยนต์, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย มาร่วมเป็นประธานในการแข่งขัน และปล่อยตัวนักวิ่งกว่า 1,500 คน ที่สมัครเข้าร่วมงาน มีทั้งมาแบบเดี่ยว มากับเพื่อน และมากันทั้งครอบครัวเป็นภาพอบอุ่นสุดประทับใจ

นายปารเมศ เหตระกูล กรรมการบริหาร นสพ.เดลินิวส์ และเดลินิวส์ออนไลน์ กล่าวถึงการแข่งขันว่า ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เดลินิวส์มีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมาก ขอให้ทุกท่านมีความสุขกลับไปและสนุกสนานกับการวิ่ง ปีนี้จัดงานประสบความสำเร็จอย่างดีมาก แย้มปีหน้าอาจจัดอีก เอาให้ยิ่งใหญ่กว่านี้อีก

ขณะที่ ผู้ว่ากทม. ชัชชาติ ซึ่งมาร่วมวิ่งด้วยในระยะทาง 10 กม. นั้นก็เผยขอบคุณเดลินิวส์ที่จัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ตนเองก็เพิ่งมาวิ่งที่สะพานชลมารควิถี 84 พรรษาเป็นครั้งแรก หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการวิ่งในเส้นทางที่สวยงามและมีสุขภาพดีกันทุกคน

ส่วนผลการแข่งขันอันดับรวมปรากฎว่า ประเภท 10 กม. ชัยภัทร ทะลิทอง นักวิ่งหนุ่มเข้าเส้นชัยอันดับ 1 เวลา 36 นาที 08.03 วินาที ตามด้วย ศิริพงศ์ ธรรมนิยมกุล อันดับ 2 เวลาช้ากว่า 2.01 วินาที และ สุวัฒน์ พูลขำ อันดับ 3 ช้ากว่า 2.05 วินาที ขณะที่ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ที่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้ววิ่งชิลชิลเข้าเส้นชัยทำเวลา 50 นาที 21.78 วินาที อันดับรวมลำดับที่ 57

สรุปผล 10 กม. ชาย U-19 ที่ 1 ชัยภัทร ทะลิทอง 36 นาที 03.37 วินาที, ชาย 20-29 ที่ 1 Patchanon Authatorn 40 นาที 17.94 วินาที, ชาย 30-39 ที่ 1 สมเจตน์ ทวีชาติ 38 นาที 57.20 วินาที, ชาย 40-49 ที่ 1 ศิริพงศ์ ธรรมนิยมกุล 38 นาที 53.43 วินาที, ชาย 50-59 ที่ 1 สุวัฒน์ พูลขำ 38 นาที 11.50 วินาที, ชาย 60+ ที่ 1 กำธร พงศ์สุทธิยากร 44 นาที 09.93 วินาที

10 กม.หญิง U-19 ที่ 1 ศิริลักษณ์ อักขระ 1 ชั่วโมง 7 นาที 59.56 วินาที, หญิง 20-29 ที่ 1 สุดารัตน์ นาทอง 55 นาที 36.87 วินาที, หญิง 30-39 ที่ 1 Aunyarin Peeraatiphat 47 นาที 52.35 วินาที, หญิง 40-49 ที่ 1 อาจารีย์ แซ่ลิ้ม 52 นาที 20.89 วินาที, หญิง 50-59 ที่ 1 ณิชนันทน์ จินดาหรา 51 นาที 32.81 วินาที, หญิง 60+ ที่ 1 กุลจิรา สุคันธวณิช 55 นาที 42.21 วินาที โดยเวลารวมนักวิ่งหญิงเร็วสุดระยะ 10 กม. ได้แก่ Aunyarin Peeraatiphat เวลา 47 นาที 57.81 วินาที รองลงมา ณิชนันทน์ จินดาหรา 51 นาที 38.12 วินาที และ พัทธนันท์ นิยม 52 นาที 00.49 วินาที

ส่วนประเภท 5 กม. วรรณยุกต์ เมาลิชาติ เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ด้วยเวลา 20 นาที 35.35 วินาที ตามด้วย พัชรพล อินทวงศ์ 20 นาที 55.99 วินาที และอันดับ 3 มนัส ดัดทุยาวัตร 21 นาที 34.69 วินาที ส่วนเวลาดีสุดของผู้หญิง ที่ 1 Chattthip Chinnawongkrairerk 24 นาที 45.71 วินาที

ทางด้าน นพดล สังข์พิชัย นักวิ่งใจเพชร ที่พิการขาขวาลีบ หนึ่งในนักวิ่งที่เข้าร่วมงานนี้ด้วย กล่าวว่า หลังจากได้ยินข่าวว่า เดลินิวส์ จะจัดงานวิ่งเส้นทางนี้ ก็ตัดสินใจลงสมัคร เพราะไม่ไกลจากที่พักที่แหลมฉบัง เมื่อมาลงวิ่งแล้ว รู้สึกชื่นชอบมากในทุกๆอย่าง นอกจากเส้นทางที่สวยงามแล้ว ทางทีมงานยังดูแลนักวิ่งอย่างดี ซุ้มอาหารก็อร่อยถูกใจทุกเจ้า ปกติตนจะลงสนามระยะ 10 กม.บ่อยๆ นานทีจะลงระยะ 21 กม.บ้าง ถือว่างาน D Run ทำได้อย่างดี มีโอกาสจะลงร่วมกิจกรรมอีก.

เป็นที่น่ายินดีที่งานวิ่ง “D-RUN FOR LIFE 2023 by DAILYNEWS” ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ผู้เข้าแข่งขันต่างมีความสุขมีรอยยิ้มกลับบ้าน เช่นผู้ใช้เฟสบุุ๊ค ต่าย ฤทธิชัย ที่ไปร่วมวิ่งด้วยโพสต์ว่า “ไม่มีอะไรทำลายความฝันของคุณได้ นอกจากนาฬิกาผลุก แฮ่ๆ.. งานวิ่งเช้านี้ “D-RUN FOR LIFE 2023 by DAILYNEWS ALL 4 ที่ 2 รุ่นอายุ 40-49 ระยะทาง 10 กม. งานจัดได้ดีมาก ของกินเพียบ 10 เต็ม 10 ปีหน้าขอให้จัดอีกนะครับ”

สำหรับงานวิ่งการกุศลครั้งนี้ ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 2 แห่งในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ โรงพยาบาลเกาะสีชัง และโรงพยาบาลบ่อทอง โดยผู้เข้าแข่งสามารถตรวจสอบผลการแข่งขันอย่างละเอียดทั้งหมดได้ที่ https://my.raceresult.com/265894

ขณะเดียวกันผู้ที่ไปวิ่งแล้วอยากเก็บภาพแห่งความประทับใจเป็นที่ระลึกสามารถติดต่อซื้อได้ในราคาเริ่มต้นภาพละ 60 บาท หรือแบบเหมาๆ 400 บาทถ้วน รับภาพผ่านทาง SMS/Email สำหรับลิงค์ดาวน์โหลด ต้นฉบับ ไซส์ใหญ่ (4,000pixel) พร้อม ต้นฉบับ+โลโก้งาน และพิเศษสุดเฉพาะบน Shutter.run รับเพิ่ม ภาพต้นฉบับ+กรอบภาพ ทุกใบ ผู้ที่สนใจเข้าไปเลือกภาพใน https://www.shutter.run/event/drfl2023 หรือแอดไลน์ LINE @shutterrun เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม