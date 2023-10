‘ริวาเล่’ ต้อนรับ ‘ทัดดาว’ สุดอบอุ่น เตรียมลุยตบลีกลูกยางญี่ปุ่น เปิดฉากปลาย ต.ค.นี้

ความเคลื่อนไหวของ “แนน” ทัดดาว นึกแจ้ง นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยตำแหน่งบอลเร็ว หลังจากที่ออกเดินทางเมื่อคืนวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อไปร่วมสโมสร ฮิตาชิ เอสติโมะ ริวาเล่ (Hitachi Astemo Rivale) ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง วี.ลีก ดิวิชั่น 1 ของประเทศญี่ปุ่น ฤดูกาล 2023-2024

ล่าสุดสโมสรฮิตาชิ เอสติโมะ ริวาเล่ ต้อนรับ “แนน” ทัดดาว นึกแจ้ง เข้าร่วมทีมท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นจากเพื่อนร่วมทีม หลังจากเซ็นสัญญามาร่วมทีมในการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกสูงสุดของญี่ปุ่นในฤดูกาลนี้ โดยฮิตาชิ เอสติโมะ ริวาเล่ โพสต์อินสตาแกรมสโมสรเป็นภาพของทัดดาว พร้อมเพื่อนร่วมทีมที่ถือป้ายข้อความว่า “ยินดีต้อนรับ”

ฮิตาชิ เอสติโมะ ริวาเล่ ยังได้โพสต์ข้อความระบุว่า “Player Tatda Nukjan joined the team The whole team has come together and we’re gearing up for the league opening I’ve just joined Riviere. Please support Nen”

หรือหมายความว่า “ผู้เล่นใหม่ ทัดดาว นึกแจ้ง ได้ย้ายเข้ามาร่วมทีมเรียบร้อยแล้ว ทีมงานทั้งหมดได้ร่วมมือกัน และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันลีกที่จะกำลังจะเริ่มต้น และสมาชิกใหม่ของริวาเล่ โปรดช่วยกันสนับสนุน แนน”

สำหรับ “แนน” ทัดดาว นึกแจ้ง เคยร่วมทีมสโมสรเจที มาร์เวลลัส ดีกรีแชมป์วี-ลีก 4 สมัย เมื่อปี 2020 และช่วยพาทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เข้าร่วมการแข่งขัน หลังจากนั้นลงเล่นกับทีม 3 ฤดูกาล ก่อนหมดสัญญา และประกาศแยกทางเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ล่าสุดย้ายมาร่วมทีมฮิตาชิ เอสติโมะ ริวาเล่

ทั้งนี้ผลงานของสโมสร ฮิตาชิ เอสติโมะ ริวาเล่ ในวอลเลย์บอลหญิง วี.ลีก ดิวิชั่น 1 ของประเทศญี่ปุ่น ฤดูกาลที่ผ่านมา จบอันดับ 7 ของตารางคะแนน โดยการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ 2023-2024 เตรียมที่จะเปิดฉากขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้