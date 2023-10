‘เซบีย่า’ จับแฟนบอลเด็กส่งตำรวจ ทำแสบเหยียดผิวนักเตะ

เกมเตะลาลีก้า สเปน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ระหว่างเซบีย่า กับ รีล มาดริด ที่สนามราม่อน ซานเชซ ปิซฆวน มีแฟนบอลเจ้าถิ่น 2 คน ทำท่าทางเหยียดผิวนักเตะในสนาม โดยเฉพาะวินิซิอุส จูเนียร์ กองหน้าทีมราชันชุดขาว ที่เป็นเป้าของแฟนบอล

หลังจากเห็นพฤติกรรมของแฟนบอลรายนี้ เจ้าหน้าที่สนามได้นำตัวออกจากสนามและส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทันที

เซบีย่าได้ออกแถลงการณ์ถึงเรื่องนี้ เซบีย่าขอต่อต้านพฤติกรรมการเหยียดผิวและเชื้อชาติ และจะทำงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อเอาผิดกับผู้ที่ทำพฤติกรรมดังกล่าว โดยจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของสโมสรด้วย

ขณะที่วินิซิอุสได้โพสต์หลังจบเกมว่า ขอแสดงความยินดีกับเซบีย่าที่ตอบโต้และลงโทษกับเรื่องนี้ทันที น่าเศร้าที่เด็กแสดงออกแบบนั้น น่าเศร้าที่ไม่มีใครให้ความรู้กับเธอ ส่วนตัวได้ลงทุนไปกับการศึกษาในบราซิล เพื่อให้ชาวบราซิเลียนไม่ทำแบบนี้ หวังว่าผู้เกี่ยวข้องในสเปนจะเปลี่ยนแปลงมันได้ แลคนที่เยหียดคนอื่นควรได้รับการลงโทษด้วย

🚨⚪️ Vinicius Jr official statement.

“Congratulations to Sevilla on the quick positioning and penalty in another sad episode for Spanish football.”

“Unfortunately I have access to a video of another racist at this Saturday’s game, this time carried out by a child. So sad there… pic.twitter.com/czWyBFSkFU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2023