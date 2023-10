‘มูรินโญ่’ โดนใบแดงเหตุล้อเลียนแข้งสำรองคู่แข่ง เจ้าตัวบ่นไม่ได้มีเจตนาไม่ดี

โชเซ่ มูรินโญ่ กุนซือโรม่า ได้รับใบแดงในช่วงทดเจ็บครึ่งหลัง ที่ทีมหมาป่ากรุงโรมเปิดบ้านชนะมอนซ่า 1-0 ในศึกกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม หลังจากไปทำท่าร้องไห้หน้าม้านั่งสำรองของทีมคู่แข่ง

มูรินโญ่กล่าวว่า ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงโดนไล่ออก ก็แค่แสดงท่าทางเท่านั้น ไม่ได้พูดอะไรแม้แต่คำเดียว ไม่มีคำพูดที่ต่อว่าใครเลย ฤดูกาลก่อนที่ไปเยือนมอนซ่า โรม่าเล่นกันได้ดี แต่หลังจบเกมก็ดดนคนที่ไร้ประสบการณ์มาต่อว่าเราเหมือนกัน พวกเราต่างเคยผิดพลาดและเจ็บปวดไปกับมัน เกมนี้เป็นเกมที่ไม่มีเทคนิคอะไรมากมาย แต่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก

“นักเตะในม้านั่งสำรองของมอนซ่ากดดันกรรมการอย่างหนัก แต่ผมไม่ได้วิจารณ์พวกเขา ผมวิจารณ์สิ่งที่พวกเขาพูดหลังจบเกม แต่สิ่งที่ผมพยายามสื่อสาร คือ มอนซ่าเป็นทีมที่ดี มีโค้ชที่ดีก็เท่านั้น” มูรินโญ่กล่าว

จากการโดนใบแดงในเกมนี้ ทำให้กุนซือโปรตุกีสจะไม่ได้คุมทีมข้างสนาม ในเกมไปเยือนอินเตอร์ มิลาน ทีมเก่าที่เคยร่วมงานด้วย ในสุดสัปดาห์หน้า

🇵🇹 José Mourinho just got sent off for doing this at the opposition bench, minutes after his team got a 90th minute winner.

😅 Vintage José…#ASRoma | #SerieATIM pic.twitter.com/cZ0Q0iakC8

— The Sportsman (@TheSportsman) October 22, 2023