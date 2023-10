‘ซาอุฯ’ ไร้คู่แข่ง ‘ออสเตรเลีย’ ถอนตัวชิงเจ้าภาพบอลโลก 2034

สหพันธ์ฟุตบอลออสเตรเลียออกแถลงการณ์ยืนยันว่าจะไม่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2034 แล้ว ทำให้ซาอุดีอาระเบียเป็นเพียงชาติเดียวที่เสนอตัวขอจัดเวิลด์คัพในอีก 11 ปีข้างหน้า

“หลังจากที่ได้ประเมินโอกาสในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกจากทุกปัจจัยแล้ว เราได้มีข้อสรุปว่าจะไม่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพแล้ว ซึ่งออสเตรเลียจะเตรียมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 และฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก ในปี 2029 ต่อไป”

สำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2034 จะต้องยืนยันความสนใจภายในวันที่ 31 ตุลาคม และยื่นเสนอตัวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน

สำหรับซาอุดีอาระเบียเคยหารือกับกรีซและอียิปต์เพื่อจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วม แต่การเจรจาไม่ลงตัว จึงประกาศเสนอตัวแบบชาติเดียวแทน

Australia is strongly positioned to host future major tournaments including the AFC Women’s Asian Cup™ 2026 and 2029 FIFA Club World Cup™.

