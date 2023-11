‘หลุยส์ ดิอาซ’ โขก 2 ประตูเพื่อพ่อที่ปลอดภัยจากการลักพาตัวชี้ทำให้ตัวเองกล้าหาญมากขึ้น (คลิป)

ควันหลงหลังเกมฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้ ที่เอสตาดิโอ เมโทรโปลิตาโน่ โรเบร์โต้ เมเลนเดซ เป็นการเจอกันระหว่าง โคลอมเบีย ที่ยังไร้พ่ายเปิดบ้านต้อนรับ บราซิล ที่เก็บได้แค่แต้มเดียวจากสองเกมล่าสุด

หลุยส์ ดิอาซ ปีกเชิงสูงจากลิเวอร์พูล ลงเล่นเป็นตัวจริง โดยมี ฮาเมส โรดริเกซ เพลย์เมกเกอร์ตัวเก๋าบัญชาเกมรุก ส่วน “ทัพแซมบ้า” ไร้ เนย์มาร์ ที่บาดเจ็บพักยาวใช้งาน วินิซิอุส จูเนียร์ กับ โรดรีโก้ สองกองหน้า เรอัล มาดริด จับคู่ร่วมกัน

เริ่มเกมไม่นาน กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ เบิกสกอร์แรกให้ทีมเยือนออกนำไปก่อนอย่างรวดเร็วตั้งแต่นาทีที่ 4

เกมผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ทัพเซเลเซา เจอข่าวร้าย เมื่อ วินิซิอุส บาดเจ็บเล่นต่อไม่ไหวทำให้ต้องส่ง เชา เปโดร ลงเล่นแทนตอนนาที 27

จบครึ่งแรกเป็น บราซิล บุกนำ 1-0

ครึ่งหลังนาที 75 หลุยส์ ดิอาซ โขกจากระยะเผาขนพา โคลอมเบีย ตามตีเสมอเป็น 1-1 แล้วจากนั้น 4 นาที เจ้าบ้านเฮต่อเนื่อง แล้ว ดิอาซ คนเดิมใช้ลูกหัวโหม่งพาบ้านเกิดพลิกขึ้นนำ 2-1 นาที 79 และหมด 90 นาที โคลอมเบีย เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 2-1 เก็บเพิ่มเป็น 9 คะแนนยึดที่ 3 และเป็นทีมเดียวที่ยังไร้พ่ายในตอนนี้

ขณะที่ บราซิล หยุดที่ 7 แต้มรั้งอันดับ 5 และแพ้ติดต่อกันเป็นนัดที่สองเข้าให้แล้ว

ทั้งนี้ในเกมนัดดังกล่าว หลุยส์ ดิอาซ ดาวยิงลิเวอร์พูลเหมาคนเดียว 2 ประตูให้โคลอมเบียแซงชนะ ซึ่งพ่อและแม่ของดิอาซที่เพิ่งปลอดภัยจากการถูกลักพาตัว ได้มาร่วมชมเกมนี้ด้วย หลังลูกชายยิงได้ พ่อก็ร้องไห้ออกมา

ดิอาซกล่าวว่า ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมและสต๊าฟโค้ชทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างกันในทุกเวลา ขอมอบชัยชนะในเกมนี้ให้กับทุกคน สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ตัวเองแข็งแกร่งและกล้าหาญมากขี้น

Luis Díaz scoring with his father in the stands 🥺

(via @Fanatiztv)pic.twitter.com/Stp1BlGTy4

— B/R Football (@brfootball) November 17, 2023