แฟนบอลบราซิล-อาร์เจนตินา ตีกันก่อนเกมคัดบอลโลก ทำให้แข่งช้า 30 นาที

การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้ ระหว่างสองอริยักษ์ใหญ่วงการลูกหนังโลก บราซิล กับ อาร์เจนตินา ที่สนามมาราคาน่า นครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน มีเหตุวุ่นวายจากการตีกันของแฟนบอลทั้งสองทีม ทำให้เกมต้องแข่งขันล่าช้าไป 30 นาที

ก่อนเกมนี้แฟนบอลแซมบ้าและฟ้า-ขาว ได้มีการวิวาทกันระหว่างเปิดเพลงชาติบราซิล ทำให้ตำรวจต้องเข้าไปห้ามเหตุทะเลาะวิวาท ส่วนนักเตะทั้งสองทีมช่วยกันร้องขอให้แฟนบอลอยู่ในความสงบเพื่อให้เกมเริ่มเตะได้ แต่เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ นายทวารอาร์เจนตินาไปมีเรื่องกับตำรวจเข้าบ้าน เป็นการเติมเชื้อไฟก่อนเกมไปอีก หลังจากนั้นได้ให้นักเตะออกจากสนามเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝัน

อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านเวลาเตะไป 30 นาที ก็เริ่มต้นแข่งขันได้

Argentina vs Brazil has always been an exciting fixture but not once did I expect to see this 😭pic.twitter.com/Apg3dChthY

— Reasons (@LFCReasons) November 22, 2023