‘ลิซ่า BLACKPINK’ ร่วมชมเกมแชมเปี้ยนส์ลีก เปแอสเช-นิวคาสเซิล

“ลิซ่า BLACKPINK” ลลิษา มโนบาล ศิลปินชาวไทยของวงเค-ป๊อป “BLACKPINK” ได้ไปชมเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก คู่ระหว่างปารีส แซงต์แชร์แมง กับ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ที่สนามปาร์ค เดส์ แปรงส์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ซึ่งคู่นี้ลงเอยด้วยผลเสมอ 1-1

นอกจากนั้นเฟรเดริก อาร์โนลต์ ทายาทมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของโลก ที่มีข่าวว่ากำลังคบหากับลิซ่าก็ได้อยู่ในสนามปาร์ค เดส์ แปรงส์ ในแมตช์นี้ด้วย แต่ทั้งคู่ไม่ได้นั่งด้วยกัน

ลิซ่าเพิ่งหมดสัญญากับค่ายวายจี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ต้นสังกัดในประเทศเกาหลีใต้ ไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และยังไม่มีการต่อสัญญาใหม่ออกไป

[PRESS] #LISA was spotted last November 28th at the PSG vs. Newcastle United FC UEFA Champions League match in Paris!#블랙핑크 #리사 @BLACKPINK pic.twitter.com/FxpfJFfmwR

— BLΛCKPIИK GLOBAL FANBASE (@BLACKPINKGLOBAL) November 29, 2023