6 นักขี่ม้าไทยพร้อมบู๊ปริ้นเซส คัพ ไทยแลนด์ 2023

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย พร้อมจัดแข่ง กีฬาขี่ม้ารายการ Princess’s Cup Thailand 2023 ปริ้นเซส คัพ ไทยแลนด์ 2023 2 รายการ ใหญ่ ประเดิม รายการแรก FEI SEA Youth Cup 2023 เอฟ ซี ยูธ คัพ 2023 มี 6 นักกีฬาไทยลงไล่ล่าลุ้นแชมป์กับคู่แข่ง 7 ประเทศ ในวันที่ 9-10 ธันวาคม

นายนารา เกตุสิงห์ เลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีพระวินิจฉัยให้จัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess’s Cup Thailand 2023 ปริ้นเซส คัพ ไทยแลนด์ 2023 และ ทรงรับเป็นองค์ประธานอำนวยการ โดยรายการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7-17 ธันวาคม 2566 ที่สนามแข่งขันกีฬาขี่ม้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้แนวคิด ‘Enjoy Our Gender Equality Sport with Harmony of Horse and Human’ ที่สะท้อนแง่มุมความพิเศษของกีฬาขี่ม้า ซึ่งเป็นกีฬาประเภทเดียว ที่แข่งขันโดยไม่แบ่งแยกเพศ จึงเรียกได้ว่าเป็น ‘กีฬาแห่งความเท่าเทียม’ และยังเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ต้องผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนกับม้าด้วย”

การแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 รายการใหญ่ คือ รายการแรก FEI SEA Youth Cup 2023 เอฟ ซี ยูธ คัพ 2023 ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2566 ซึ่งสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ ได้มอบหมายให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในการจัดแข่งขันเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องของการแข่งขันกีฬาขี่ม้าระดับเยาวชน ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปีที่กีฬาขี่ม้า ไม่ได้บรรจุในการแข่งขันซีเกมส์ ส่วนรายการที่ 2 คือการแข่งขัน รายการ Princess’s Cup Thailand ปริ้นเซส คัพ ไทยแลนด์ 2023 ระหว่างวันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2566) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา แบ่งเป็น การแข่งขัน 5 ประเภท ได้แก่ ศิลปะบังคับม้า, การขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง, อีเวนท์ติ้ง, สุดยอดผู้ดูแลม้า และ สุดยอดช่างเกือกม้า

สำหรับรายการแรก “FEI SEA YOUTH CUP2023” เอฟ ซี ยูธ คัพ 2023 ที่มีขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักกีฬาในรุ่นเยาวชน (Junior – อายุระหว่าง 14-18 ปี ตามเกณฑ์ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ) สำหรับ 7 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) ได้แก่ กัมพูชา, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เมียนมาร์ และประเทศไทย

ด้าน นักกีฬาขี่ม้าตัวแทนเยาชนไทยได้รับคัดเลือกจากระบบการเก็บคะแนนรายการชิงแชมป์ประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ของสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย ที่ลงแข่งรายการนี้ มี 6 คน ประกอบด้วย สุภการ ลียะวณิช, ศุภินันท์ จุลโลบล, ปาณิภา เกษมวุฒิรัช, แพรวอัณณ์ฐา สัจจะ, พิชาวีร์ รัตนพิเชษญ์ชัย และ ศิริวัฒก์ ฐิติพบร่มเย็น

โปรแกรมการแข่งขัน FEI SEA YOUTH CUP 2023 เอฟ ซี ยูธ คัพ 2023 วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น.-17.00 น.การแข่งขันกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง (ประเภททีม) วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น.การแข่งขันกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง (ประเภทบุคคล)

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Flea Market ฟรีซ มาร์เก็ต ที่จะสามารถมาชอปปิ้งสินค้าสไตล์วินเทจ ชิมอาหารอร่อย ถ่ายรูปเช็คอิน ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 และการแสดงดนตรีในสวน บรรเลงบทเพลงไพเราะ โดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) รอยัล แบงค็อก ซิมโฟนี ออร์เคสตรา ในวันที่ 15 ธันวาคม อีกด้วย ที่สนามแข่งขันกีฬาขี่ม้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพฯ(BTS สนามเป้า) ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป