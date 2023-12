11 ประเทศ 26 ริงค์ร่วมประชันศึกชิงความเป็นหนึ่งศึกซับซีโร่ สเก็ต บางกอก 2023

การแข่งขัน “ซับซีโร่ สเก็ต บางกอก นานาชาติ 2023” ที่ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เมกา บางนา จัดโดย ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ จับมือ สถาบันสเก็ตน้ำแข็งเอเซีย (isi) ร่วมจัดการแข่งขันซึ่งรายการนี้ เป็นรายการที่ได้บรรจุในการแข่งขันสองรายการสำคัญ ที่จะนำคะแนนจากการแข่งขันในรายนี้ไปเป็นคะแนนสะสม รายการ ISI Championship Series 2023 และ ISI Thailand Regional Championship Series 2023 โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย นาย ธนาธร สุวิชา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด , นาย แฮรี่ จันโต ลีโอ ประธานสถาบันสเก็ตน้ำแข็งเอเชีย และ นาย พิพัฒน์ เชิดชิด ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน และผู้จัดการทั่วไป ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เปิดการแข่งขัน โดยในพิธีเปิด นาย ธนาธร สุวิชา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด เป็นผู้มอบรางวัลผู้ฝึกสอนระดับภูมิภาคยอดเยี่ยมแห่งปี2023 (isi thailand regional best coach of the year 2023) ให้กับ นาย วิชา นิสัยหาญ จาก ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ

สำหรับการแข่งขัน “ซับซีโร่ สเก็ต บางกอก นานาชาติ 2023” มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 11 ประเทศ ได้แก่ 1.ไทย, 2.มาเลเซีย, 3.สิงค์โปร, 4.อินโดนีเซีย, 5.ฟิลิปินส์, 6.จีน, 7.เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, 8.เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, 9.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, 10.คูเวต, 11.การ์ตา โดยมีจำนวนนักกีฬา 700 คนจากทั้งหมด 26 ริงค์ ประกอบด้วย Blue Ice @ KL East Mall (มาเลเซีย), BX Rink Bintaro Jaya (อินโดนีเซีย), Chiangmai Ice Arena (ไทย), Future Bright Amusement Park, มาเก๊า, Garden Ice Bandung (อินโดนีเซีย), Glisse Figure Skating Academy (สิงคโปร์), Gondolania Ice Arena (กาตาร์), Ice Arena Phuket, (ไทย), Ice Naka Arena (ไทย), Ice Skating Institute Asia (ฮ่องกง), Ice Star (สหรัฐอาหรับอิมิเรท), Imperial World Ice Skating, (ไทย), Oasis Center Arena (อินโดนีเซีย), Promenade Ice (คูเวต), SCH Ice Skating Arena (อินโดนีเซีย), Sky Rink Jakarta,(อินโดนีเซีย), SM Mall Of Asia (ฟิลิปปินส์), SM Megamall (ฟิลิปปินส์), Sub Zero Ice Skate Club (ไทย), Sunway Pyramid Ice,(มาเลเซีย), Taipei Wawa Skating Club (ไชนิส มาเก๊า), Tentrem On Ice (อินโดนีเซีย), Thailand International Ice Hockey Arena (ไทย), The Rink Ice Arena (ไทย), The Rink (ฮ่องกง), Zayed Sport City (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นสนามที่สามารถพัฒนานักกีฬาไทย สู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งถือเป็นเวที ที่ให้นักกีฬาได้มาแสดงความสามารถของตัวเองโดยมีการใช้กติกาการแข่งขันของ สถาบันสเก็ตน้ำแข็งเอเชีย มาเป็นการตัดสินในครั้งนี้ โดยโปรแกรมการแข่งขัน จะแข่งขันเป็นระยะเวลา 4 วัน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ที่ สนามซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เมกา บางนา สามารถติดตามรายละเอียดผ่านเฟชบุคเพจ subzeroiceskte หรือ เว็ปไซต์ www.subzeroiceskate.com