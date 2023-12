ลีกตุรกีวุ่นอีกแล้ว ปธ.อิสตันบูลสปอร์บุกเข้าสนาม ให้นักเตะหยุดแข่ง เหตุไม่พอใจการตัดสิน

ฟุตบอลลีกสูงสุดของตุรกียังคงมีเรื่องวุ่นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้ว ประธานสโมสรอังคารากูซูบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้ตัดสิน จนต้องเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันตุรกี ซุปเปอร์ลีก ออกไปทั้งหมด

ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ฟุตบอลลีกสูงสุดของตุรกีกลับมาฟาดแข้งอีกครั้ง แต่ก็ยังคงมีดราม่า โดยในแมตช์ระหว่างอิสตันบูลสปอร์ กับ แทรบซอนสปอร์ กับ ที่สนามเนซมี่ คาดิโอกลู ต้องมีการยกเลิกเกมเตะ ในนาทีที่ 74 ซึ่งแทรบซอนสปอร์ ทีมเยือนนำอยู่ 2-1 เพราะฟาอิก ซาเรียลิโอกลู ประธานสโมสรอิสตันบูลสปอร์บุกเข้าไปสนาม เพื่อประท้วงที่ผู้ตัดสินไม่ให้จุดโทษทีมของตัวเอง และได้บอกกับนักเตะให้ออกจากสนามและไม่ต้องเตะในช่วงเวลาที่เหลือแล้ว ถึงแม้นักเตะบางคนจะไม่เห็นด้วย แต่ก็ทำตาม หลังจากนั้นเกมนี้ก็ถูกประกาศยกเลิกไป

อับดุลละห์ อาฟซี เฮดโค้ชของแทรบซอนสปอร์ กล่าวหลังเหตุการณ์นี้ว่า เป็นวันที่น่าเศร้าของฟุตบอล ตอนนี้รอให้สหพันธ์ฟุตบอลตุรกีมีคำตัดสินออกมาว่าเกมนี้จะต้องกลับมาเตะใหม่ หรือให้จบด้วยสกอร์ที่แทรบซอนสปอร์ชนะ 2-1

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา ฟารุก โคก้า ประธานสโมสรอังคารากูซู บุกเข้าไปทำร้ายผู้ตัดสินฮาลิล อูมุต เมเลอร์ เพราะไม่พอใจการตัดสิน ในเกมที่เจอกับริเซสปอร์ หลังจากนั้นโคก้าก็ประกาศลาออกจากตำแหน่ง และโดนสหพันธ์ฟุตบอลตุรกีแบนห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลตลอดชีวิต

The chairman of Turkish side #Istanbulspor just told his entire team to walk off the pitch because they didn’t get a penalty decision 🤦

Match against Trabzonspor has been suspended 🇹🇷pic.twitter.com/UivGiOlzag

— World Soccer Talk (@worldsoccertalk) December 19, 2023