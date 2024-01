โพคารี่สเวท ปิดอินดอร์สเตเดียม รับนักวิ่ง 4,300 คนร่วมงานวิ่ง POCARI SWEAT RUN 2024

โพคารี่สเวท เครื่องดื่มไอออนดริ๊งก์จากญี่ปุ่น เดินหน้าพันธกิจส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย สานต่อกิจกรรมวิ่ง POCARI SWEAT RUN ครั้งที่ 2 ปิดอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก รับนักวิ่ง 4,300 คน กับกิจกรรมวิ่ง 3 ระยะทาง 21.1 กม. 10 กม. และ 5 กม.

ยาสุชิ มาซาอิ ประธานบริษัท โอซูก้า นิวทราซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มโพคารี่สเวท เปิดเผยถึงการจัดงานวิ่ง POCARI SWEAT RUN 2024 ว่า จากพันธกิจของแบรนด์เครื่องดื่มโพคารี่สเวทที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกาย และส่งเสริมให้คนไทยให้ความสำคัญกับการฝึกฝนตนเองให้สามารถบรรลุเป้าหมายในด้านสุขภาพของแต่ละคนได้ ด้วยการจัดกิจกรรมงานวิ่ง POCARI SWEAT RUN 2024 ขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก ที่จัดขึ้นปีนี้เป็นครั้งที่สอง หลังจากที่ครั้งแรกจัดไปเมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยการจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ TIME TO PROVE YOURSELF เพื่อให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ No Practice, No Skill โดยเปิดให้นักวิ่งได้พิสูจน์ตัวเองกับความตั้งใจฝึกฝนในการซ้อมเพื่อความพร้อมสำหรับการวิ่งในสนามนี้

งานวิ่ง POCARI SWEAT RUN 2024 มี 3 ระยะด้วยกัน คือ 21.1 กม. 10 กม. และ 5 กม. มีนักวิ่งสมัครเล่นและนักวิ่งอาชีพ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เป็นที่รู้จักกันดีเข้าร่วมการวิ่งในครั้งนี้ด้วย คือ โจ ฟูคูดะ (Mr. Jo Fukuda) นักวิ่งระยะไกลชาวญี่ปุ่น นักวิ่งเอเชียคนแรกที่ได้เข้าสังกัดทีม NN Running ค่ายฝึกอบรมของนักวิ่งอาชีพแห่งเนเธอร์แลนด์ ที่รวมของเหล่านักวิ่งระยะไกลที่ประสบความสำเร็จระดับโลกในสนามนักวิ่งอาชีพ และเป็นเจ้าของสถิติการวิ่งระยะทาง 21.1 กม. ในเวลา 1 ชั่วโมง 2 นาที 25 วินาที และสัญชัย นามเขต นักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทย เจ้าของสถิติการวิ่งระยะทาง 21.1 กม. ในเวลา 1 ชั่วโมง 7 นาที 53 วินาที

Advertisement

นางผาสุข รักษาวงศ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มโพคารี่สเวท กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีการ LIVE ผ่านเฟซบุ๊กของเพจ Pocari Sweat Thailand ที่ผู้ชมทางบ้านสามารถรับชมแบบเกาะติดขอบสนามได้ตลอดการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ในงาน ทั้งการออกบูธจากผู้สนับสนุนการจัดงานในโซน Expo อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า น้ำแร่มองต์เฟลอ สำหรับรางวัลของผู้ชนะการแข่งขัน มีทั้งถ้วยรางวัลที่ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ART TOY ของรางวัล และเงินรางวัลรวมกว่า 205,000 บาท

“โพคารี่สเวทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้เข้าร่วมงานมองเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย รวมถึงการฝึกฝนตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางด้านสุขภาพตามที่ตั้งเป้าไว้ และการได้รับความสนุกและความสุขจากการร่วมงานครั้งนี้ คือเป้าหมายสูงสุดของการจัดงาน POCARI SWEAT RUN 2024 และจนกว่าการจัดงานวิ่งครั้งต่อไปจะมีขึ้น ทางโพคารี่สเวทยังจะมีกิจกรรมอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีออกมาเรื่อยๆ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโพคารี่สเวทได้ทาง https://pocarisweat.co.th และทางเฟซบุ๊ก pocarithailand