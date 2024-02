เดลินิวส์ รุกสปอร์ต อีเวนต์ จัดกอล์ฟการกุศล 60 ปีหารายได้เข้ามูลนิธิแสง-ไซกี เหตระกูล ที่ราชพฤกษ์ 4 มี.ค.

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นางประพิณ รุจิรวงศ์ นายปารเมศ เหตระกูล นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์และเดลินิวส์ออนไลน์ ร่วมกันเปิดเผยว่า ในโอกาสที่เดลินิวส์ครบรอบ 60 ปี ได้ทำกิจกรรมเพื่อการกุศลภายใต้ชื่อการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลเดลินิวส์ 60 ปี” ที่สนามราชพฤกษ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 นี้ ช็อตกันสตาร์ทเวลา 12.00 น.

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล เพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงกิจการด้านการศึกษา สาธารณกุศลต่างๆ อีกทั้งต้องการส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ขณะที่ นายปารเมศ เหตระกูล อีกหนึ่งผู้บริหารฯกล่าวเสริมว่า การแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้ผู้บริหารเดลินิวส์หวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการร่วมกันออกกำลังกายและร่วมทำบุญหาทุนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านอื่นๆอีกมากมาย

การแข่งขันครั้งนี้มีนางประพิณ รุจิรวงศ์ นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ, นายปารเมศ เหตระกูล เป็นประธานจัดงาน นายนต รุจิรวงศ์, นายนนท์ รุจิรวงศ์, นายภาสภณ เหตระกูล, นายอภิชัย รุ่งเรืองกุล, นางชุติมา บูรณรัชดา, นายสมหมาย ยาน้อยนาย นพปฎล รัตนพันธ์, นายณรงค์ สัจจะภูริภูมิ เป็นกรรมการดำเนินการ และ นายกานต์ พึ่งกัน, นายสุรชัย วงศ์เลิศอารักษ์ ทำหน้าที่เลขานุการจัดงาน

สำหรับนักกอล์ฟที่สามารถเข้าร่วมได้ต้องเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และไม่มีสถานะเป็นนักกอล์ฟอาชีพ ซึ่งการแข่งขันนั้นแบ่งอออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีมและบุคคล โดยการแข่งขันได้ใช้สนามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและใช้กฎกติกาของ The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews, Scotland และ USGA รวมถึง Local Rules ของสโมสรราชพฤกษ์

การแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภท ชิงถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และประเภทบุคคล ชิงถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ซึ่งประเภทบุคคลนั้นมีการแบ่งออกมาเป็น รางวัล Over All Low Gross / Over All Low Net ไฟล์ท A (แต้มต่อ 0-12) ไฟล์ท B (แต้มต่อ 13-18) ไฟล์ท C (แต้มต่อ 19-24) นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษอื่นๆ อาทิ รางวัลโฮลอินวัน รางวัลตีใกล้ธง รางวัลตีใกล้เส้น เป็นต้น ซึ่งผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และเดลินิวส์ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม หรือ โทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02-7901111 กด 9 ต่อคุณสุรภา ผาเลิศ