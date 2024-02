‘ช้าง-บางจาก-ดิทโต้’ แถลงจัดศึกกอล์ฟเยาวชนฤดูกาล 2024

“บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำกัด” ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย”น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง”, “บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” และ “บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมเดินหน้าเปิดศึก ดวลสวิงกอล์ฟเยาวชนฤดูกาลใหม่ “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2024” (Chang – GENZ Golf Tour 2024) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาและผลักดันให้วงการกอล์ฟเยาวชนของไทยมีความยั่งยืนและต่อเนื่อง จนสามารถพัฒนาไปสู่ความสำเร็จในระดับชาติ และนานาชาติได้ต่อไปในอนาคต ดวลสวิงสนามแรกกับรายการ “บางจาก โอเพ่น 2024” วันที่ 9-10 มีนาคมนี้ ที่สปริงฟิลด์ รอยัล คันทรี คลับ จ.เพชรบุรี

นายดาว์ปกรณ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร “บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำกัด (The GENZ)” พร้อมด้วย ร้อยเอก เชษฐ์ รมยะนันทน์ ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง, นางสาวนิรภัย สมณะ ผู้จัดการส่วนโฆษณาและส่งเสริมการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายประสงค์ สุดอำพัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวจัดศึกกอล์ฟเยาวชน “ช้าง – เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2024” (Chang – GENZ Golf Tour 2024) ที่ราชพฤกษ์ คลับ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

นายดาว์ปกรณ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร “บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำกัด (The GENZ)” กล่าวว่า “ในปีนี้ทัวร์ของเราก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 โดยสองปีที่ผ่านมาผลตอบรับจากน้องๆ นักกอล์ฟเยาวชน และผู้ปกครองต่างให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก “เดอะ เจ็นซ์” ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาวงการกอล์ฟเยาวชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งต้องการผลักดันให้เกิดสังคมกอล์ฟที่แข็งแกร่ง มั่นคงและยั่งยืน โดยเราเล็งเห็นว่าการที่จะสร้างสังคมกอล์ฟให้มั่นคงและยั่งยืนนั้น ต้องสร้างประสบการณ์ บวกกับการสร้างทัศนคติที่ดีในกีฬากอล์ฟ และสภาพแวดล้อมของสังคมกอล์ฟที่ดีให้กับน้องๆ เยาวชนได้สัมผัสและเรียนรู้ “เดอะ เจ็นซ์” ได้สร้างทัวร์นี้ขึ้นมาให้เป็นทัวร์เยาวชนของคนรุ่นใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนของไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาชาติ เพื่อเป็นอีกหนึ่งเวทีให้น้องๆ ได้มีโอกาสสัมผัสการแข่งขันที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับอาชีพและใช้กฎกติกาสากล รวมถึงมีการนับคะแนนสะสมอันดับนักกอล์ฟสมัครเล่นโลก (WAGR – World Amateur Golf Ranking) และ Junior Golf Scoreboard (JGS) โดยในปีนี้เราจัดการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 8 รายการเช่นเดิม ซึ่งทั้ง 8 รายการนี้ได้รับการรับรองจาก JGS และมี 3 รายการที่ได้รับการรับรองจาก WAGR แต่ที่พิเศษกว่าปีที่ผ่านมามี 1 ใน 8 รายการแข่งขันที่จัดรูปแบบการแข่งขันแบบแมทช์เพลย์ Super 6 นอกจากรูปแบบการแข่งขันที่สนุกขึ้น สนามแข่งขันในปีนี้ก็ท้าทายขึ้นไม่แพ้กัน เราเลือกเฟ้นเน้นสนามสไตล์ภูเขาให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะและลับฝีมือเพื่อเตรียมไปสู้ศึกที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย สำหรับรุ่นของการแข่งขันยังคงแบ่งออกเป็น 3 รุ่นเช่นเดิม คือ Special GENZ (ชายและหญิง) อายุ 19-23 ปี, Super GENZ (ชายและหญิง) อายุ 15-18 ปี และรุ่น Junior GENZ (ชายและหญิง) อายุ 11-14 ปี ทำการแข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสมตลอดฤดูกาล เพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟในรุ่น Super GENZ และรุ่น Junior GENZ เข้าร่วมทีม GENZ CREW จำนวน 12 คน โดยนักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสม (สนามที่ 1-8) อันดับ 1, 2 และ 3 ในสองรุ่นดังกล่าวทั้งชายและหญิง จะได้รับการดูแลและสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาฝีมือจากทาง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

“เราต้องการส่งเสริมศักยภาพของนักกอล์ฟเยาวชนไทยให้เติบโตและก้าวหน้า อีกทั้งยังต้องการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์กอล์ฟใหม่ๆ ให้กับน้องๆ เพื่อนำไปพัฒนาฝีมือให้แข็งแกร่งและนำมาปรับใช้ในอนาคต จึงได้ทำการคัดเลือกนักกอล์ฟ ฝีมือดีในรุ่น Super GENZ และ Junior GENZ (ชายและหญิง) จำนวน 8 คน ร่วมแข่งขันในรายการ YONEX Junior Golf Championship 2024 ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรายการนี้นับเป็นเวทีที่จะทำให้น้องๆ ก้าวกระโดดเข้าสู่การแข่งขันในระดับอาชีพได้หากคว้าแชมป์ในรายการนี้ได้ โดยนักกอล์ฟเยาวชนชายที่มีคะแนนรวม Overall อันดับที่ 1 จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเจแปน ทัวร์ (JGTO) รอบ Monday Qualify ในรายการ ABC MyNavi Championship 2024 ส่วนนักกอล์ฟเยาวชนหญิงที่มีคะแนนรวม Overall อันดับที่ 1 จะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันเลดี้ส์ เจแปน ทัวร์ (JLPGA Tour) ในรายการ YONEX Ladies Championship 2025 และนักกอล์ฟเยาวชนหญิงที่มีคะแนนรวม Overall อันดับที่ 2 จะได้รับสิทธิ์แข่งรอบ Monday Qualify ในรายการนี้อีกด้วยนอกจากรายการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว อีกหนึ่งรายการแข่งขันที่เราพาน้องๆ ไปสร้างประสบการณ์ยังต่างแดนอีก 1 รายการคือ Singapore Junior World Masters 2024 ที่ประเทศสิงคโปร์ …การที่ทัวร์ของเราพัฒนาและเติบโตมาได้อย่างต่อเนื่อง และผลิตนักกีฬากอล์ฟที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคมกอล์ฟ ผมต้องขอขอบคุณพันธมิตรที่ร่วมผลักดันและสร้างสรรค์สังคมกอล์ฟให้มั่นคงและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง, บางจากฯ, ดิทโต้, ข้าวปิ่นเงิน, อุดมพานิช, About Grass, Leborn, Golfing Ground Performance Center ที่ร่วมสร้างเส้นทางกอล์ฟให้น้องๆ เยาวชนได้ก้าวเดินและเติบโตสู่สังคมกอล์ฟที่มีคุณภาพ”

ร้อยเอก เชษฐ์ รมยะนันทน์ ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง กล่าวว่า “ช้าง” ได้ให้การสนับสนุนกีฬากอล์ฟไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า 16 ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากีฬาแบบทั้งระบบ เราสร้างและพัฒนานักกีฬากอล์ฟตั้งแต่ระดับเยาวชนผ่านเวทีแข่งขันต่างๆ เพื่อให้นักกอล์ฟเยาวชนทั่วประเทศ ได้มีเวทีแข่งขันระดับมาตรฐานเทียบเท่ารายการแข่งขันของกอล์ฟอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น “Chang Thailand Junior Golf Circuit” โดยในปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 10 และมีน้องๆ เข้าร่วมโครงการนี้มาแล้วกว่า 8,000 คน อีกทั้งยังเป็นเวทีในการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง และเรายังได้คัดเลือกน้องๆ ที่ฝีมือดีจากทัวร์มาต่อยอดด้วยการอบรมทักษะกีฬากอล์ฟ ในโครงการ “Chang Thailand Junior Golf Clinic” ซึ่งเป็นการฝึกทักษะกีฬากอล์ฟอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสากลตั้งแต่พื้นฐานไปจน ถึงระดับสูง ที่ผ่านมาเราได้สร้างและพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนให้เติบโตไปเป็นโปรกอล์ฟอาชีพที่มีคุณภาพ สร้างผลงาน สร้างชื่อเสียงให้กับวงการกอล์ฟไทยมาแล้วหลายคน ไม่ว่าจะเป็น โปรกัญจน์ เจริญกุล, โปรฟีเวอร์ นิติธร ทิพย์พงษ์, โปรเรย์ อมรินทร์ กรัยวิเชียร, โปรมิ้ม วรรษวัลย์ สังขพงษ์ และอีกมากมาย”

“สำหรับ ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2024 นับเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนท์ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้มีเวทีการแข่งขันพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งในทัวร์นาเมนท์นี้มีทั้งสิ้น 8 รายการ โดย “น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” เป็นผู้สนับสนุนหลัก 3 รายการ คือ “ช้าง โอเพ่น 2024”, “ช้าง คลาสสิค 2024” และ “ช้าง แชมเปี้ยนชิพ 2024” ซึ่งได้รับการรับรองจาก Junior Golf Scoreboard ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อและเพิ่มโอกาสในการขอทุนการศึกษาในระดับมาหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศเราหวังว่า “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2024″ จะเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนท์ที่จะทำให้น้องๆ ได้โชว์ศักยภาพ สร้างแรงผลักดัน พัฒนาศักยภาพเพื่อเติบโตเป็นนักกอล์ฟที่มีคุณภาพของไทย และก้าวต่อไปสู่การเป็นนักกอล์ฟในระดับโลกได้ในอนาคต”

ด้านนางสาวนิรภัย สมณะ ผู้จัดการส่วนโฆษณาและส่งเสริมการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา “บางจากฯ” ดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม “บางจากฯ” จึงมีความยินดีที่ได้สนับสนุนและพัฒนาสังคมกอล์ฟให้ยั่งยืน ภายใต้การเติบโตอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะเยาวชนที่ถือเป็นกำลังหลักของสังคมที่จะสร้างสรรค์ทัศนคติที่ดีและสังคมที่ดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปได้ ในอนาคต…กอล์ฟ เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ช่วยพัฒนาความคิด การวางแผน หากเราสนับสนุนและส่งเสริมให้น้องๆ ได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ ภายใต้ทัวร์ที่ได้มาตรฐาน นี่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ทางการกีฬาที่ดี ที่จะเจริญเติบโตและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืน นี่จึงเป็นเหตุผลหลักที่เราสนับสนุนทัวร์นี้มาอย่างต่อเนื่อง”

“บางจากฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนบุคคลากรของวงการกอล์ฟให้เติบโตอย่างถาวรและยั่งยืน ได้ส่งต่อแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้จึงได้มีการสนับสนุนนักกอล์ฟสายเลือดใหม่ เหมือนอย่างที่เคยสร้างไว้แล้วกับวงการแบดมินตัน สำหรับนักกอล์ฟที่ บางจากฯ ให้การสนับสนุน ประกอบด้วย พชร คงวัดใหม่ แชมป์เอเชียนทัวร์ 1 รายการวัย 24 ปีที่เคยได้รับเชิญเข้าไปเล่นใน LIV Golf มาแล้ว, ปาจรีย์ อนันต์นฤการ แชมป์แอลพีจีเอทัวร์ 2 รายการ, สองนักกอล์ฟในแอลพีจีเอ จารวี บุญจันทร์ กับ อาภิชญา ยุบล เจ้าของ 2 เหรียญทองในเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่ประเทศจีนและ วรรษวัลย์ สังขพงษ์ ในซีซั่นที่ผ่านมาคว้าแชมป์ไทยแอลพีจีเอไป 2 รายการ รวมถึง แอลล่า แกลิทสกีย์ นักกอล์ฟสมัครเล่นวัย 17 ปี เจ้าของแชมป์วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก 2023”

“สำหรับ ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ ในฤดูกาล 2024 มี 3 รายการแข่งขัน โดยมี 2 รายการที่ได้รับการรับรองจาก World Amateur Golf Ranking ของ R&A คือ “บางจาก แชมเปี้ยนชิพ 2024” และ “บางจาก แชมเปี้ยนส์ คัพ 2024” อีก 1 รายการ ได้รับการรับรองจาก Junior Golf Scoreboard (JGS) กับรายการ “บางจาก โอเพ่น 2024″ ซึ่งการรับรองจาก 2 แห่งนี้ เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก และเป็นประตูสู่โอกาสของการไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ โดยนักกีฬาที่สามารถทำคะแนนสะสมหรืออันดับที่ดีๆ ได้ทั้งใน World Amateur Golf Ranking และ Junior Golf Scoreboard ก็มีโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นนักกีฬาและศึกษาต่อยังต่างประเทศได้อีกด้วย ซึ่งตรงจุดนี้นับว่าเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาควบคู่ไปกับการสร้างศักยภาพทางด้านกีฬาให้เติบโต และยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน บางจากฯ พร้อมที่จะผลักดันนักกอล์ฟเยาวชนไทยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อทุกความพยายามของน้องๆ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้” นางสาวนิรภัย กล่าวปิดท้าย

นายประสงค์ สุดอำพัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ดิทโต้ เราเป็นผู้นำการให้บริการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร สู่วิวัฒนาการ Digital Transformation ชั้นนำของประเทศไทย เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมกอล์ฟให้ยั่งยืน ในปีแรกของการสนับสนุนและได้ลงไปสัมผัสกับน้องๆ ในรายการแข่งขันของดิทโต้ 2 รายการของปีที่แล้ว เราได้สัมผัสถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจของน้องๆ นักกอล์ฟเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันในทัวร์นี้ และมองเห็นถึงศักยภาพของเด็กไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเลือก”กอล์ฟ” เป็นกีฬาแรกที่เราเลือกสนับสนุน และสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 กับสองรายการแข่งขันคือ “ดิทโต้ แชมเปี้ยนชิพ 2024” และ “ดิทโต้ คลาสสิค 2024 – Super 6 Match Play” ซึ่งรายการที่ 2 ของเรานับเป็นการจัดการแข่งขันในรูปแบบแมทช์เพลย์ แข่งขันรอบละ 6 หลุม ผู้ชนะประเภทชาย 1 คน และประเภทหญิง 1 คน จะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันที่ญี่ปุ่น ในรายการ YONEX Junior Golf Championship 2024 เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เพชรเม็ดงามที่เติบโตจากทัวร์นี้และก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับโลกได้ในอนาคต”

การแข่งขัน “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2024” จัดแข่งขันรวม 8 รายการ ดังนี้

รายการที่ 1 “บางจาก โอเพ่น” วันที่ 9-10 มีนาคม 2567 สนามสปริงฟิลด์ รอยัล คันทรี คลับ จ.เพชรบุรี

รายการที่ 2 “ช้าง โอเพ่น” วันที่ 6-7 เมษายน 2567 สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี

รายการที่ 3 “ดิทโต้ แชมเปี้ยนชิพ” (WAGR) วันที่ 19-21 เมษายน 2567 สนามแรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา

รายการที่ 4 “ช้าง คลาสสิค” วันที่ 11-12พฤษภาคม 2567 สนามพานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา

รายการที่ 5 “ดิทโต้ คลาสสิค” Super 6 Match Play วันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 สนามเทรชเชอร์ ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ จ.ชลบุรี

รายการที่ 6 “บางจาก แชมเปี้ยนชิพ” (WAGR) วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2567 สนามบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จ.ปราจีนบุรี

รายการที่ 7 “ช้าง แชมเปี้ยนชิพ” วันที่ 14-15 กันยายน 2567 สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี

รายการที่ 8 “บางจาก แชมเปี้ยนส์ คัพ” (WAGR) วันที่ 11-13 ตุลาคม 2567 สนามแรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา

สำหรับผู้ปกครองและนักกอล์ฟที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Official Line : @genzgolf หรือโทร. 065 696 2229