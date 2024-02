รูนแยกทางเบ๊คเกอร์ โค้ชคนที่ 4 ในรอบปี เผยหาคนที่ใช่เป็นเรื่องยาก

บอริส เบ๊คเกอร์ ตำนานนักเทนนิสชาวเยอรมัน ได้ออกมาประกาศผ่านทาง X เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ว่าได้ยุติบทบาทการเป็นโค้ชให้กับโฮลเกอร์ รูน นักหวดเดนมาร์ก มือ 7 ของโลกแล้ว หลังจากที่เพิ่งร่วมงานกันเมื่อเดือนตุลาคม ปีที่แล้ว

“เราเริ่มต้นทำงานกันโดยมีเป้าหมายในการได้ผ่านเข้าไปเล่นเอทีพี ไฟนัลส์ เมื่อปีก่อน และเดินหน้ากันไปได้ดี ทำให้รู้สึกว่าการร่วมงานกันครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และอยากจะพัฒนาเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ด้วยความเป็นมืออาชีพและความรับผิดชอบส่วนตัว ทำให้ไม่สามารถไปทำแบบนั้นได้อีกแล้ว ขอให้รูนโชคดี และผมจะยังคงเป็นแฟนอันดับ 1 ของเขาตลอดไป” เบ๊คเกอร์โพสต์ผ่าน X

I would like to inform you that I will step down as the head coach of Holger Rune with immediate effect. We started this partnership with the initial goal to reach the ATP Finals end of last year but moving forward I realised that in order for this to be successful, I would need…

— Boris Becker (@TheBorisBecker) February 6, 2024