ใครจะมาแทน! เปิดโผแคนดิเดตเฮดโค้ชวอลเลย์บอลหญิงไทยแทน ‘โค้ชด่วน’

หลังจากที่ “โค้ชด่วน” นายดนัย ศรีวัชรเมธากุล เฮดโค้ชทีมวอลเลย์บอลทีมหญิงทีมชาติไทย มีข่าวขอพักคุมทีมชาติไทยและได้รับข้อเสนอจากสโมสรในลีกประเทศอินโดนีเซีย ก่อนปรากฏรูปคู่กับหนึ่งในเอเยนต์วอลเลย์บอลลีกอิเหนา พร้อมข้อความระบุในอินสตาแกรมว่า “Indonesia coach @danai__express . It’s an honor for me to bring you to Indonesia. Good Luck Coach” ซึ่งแปลว่า ยินดีต้อนรับสู่โค้ชอินโดนีเซีย @danai__express เป็นเกียรติสำหรับผมที่จะพาคุณสู่อินโดนีเซีย ขอให้โชคดีนะโค้ช”

จากกระแสดังกล่าวทำให้ ร.ท.ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผยว่า เบื้องต้น “โค้ชด่วน” ได้ขอพักงานคุมทีมชาติเป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากมีความเครียดและกดดันมากตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยเจ้าตัว ได้เดินทางไปพักผ่อนที่อินโดนีเซีย บวกกับทางสโมสรในลีกอิเหนา ยื่นข้อเสนอชวนไปทำงาน 1 ฤดูกาล

ส่วนเรื่องหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคนใหม่นั้น ร.ท.ชาญฤทธิ์ กล่าวว่าต้องรอให้ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการ โดยทางธรรมเนียมปฏิบัติของสมาคมฯ น่าจะดึงหนึ่งในสต๊าฟฟ์คนไทยเข้ามาคุมทีม อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงมุมมองของตนเท่านั้น

แต่จากกระแสในกลุ่มแฟนคลับวอลเลย์บอลไทย ตั้งคำถามว่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ควรจะเป็นใคร ซึ่งในขณะนี้ได้มีรายชื่อออกมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็น “โค้ชแขก” กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์ อดีตเฮดโค้ชทีมสาวไทย ชุดเฉพาะกิจ ซึ่งปัจจุบันคุมทีมหญิงให้กับ ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ ที่พึ่งพาทีมได้รองแชมป์ในศึกไทยแลนด์ลีก ฤดูกาลล่าสุด, “โค้ชยะ” ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย รวมถึง เฝิง คุน อดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีน ชุดเหรียญทองโอลิมปิก 2004 ซึ่งเป็นภรรยาของ “โค้ชอ๊อด” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร อดีตโค้ชตำนานทีมตบสาวไทย

นอกจากนี้ ยังมีชื่อของ “โค้ชกิ๊ฟ” วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ อดีตกัปตันทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ในชุด 7 เซียน เป็นชื่อที่น่าจับตามากที่สุดในเวลานี้ ถึงแม้ประสบการณ์การคุมทีมของเธอจะมีเพียงปีเดียว แต่เธอก็สามารถพาทีมสุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค จบอันดับที่ 3 ของวอลเลย์บอลไทยแลนด์ ลีก 2023/24

ทั้งนี้ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย มีโปรแกรมสำคัญของปีคือการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2024 เพื่อลุ้นโควต้าลุยโอลิมปิกเกมส์ 2024 กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และการเป็นเจ้าภาพในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ ลีก 2024 รอบสุดท้าย ในเดือนมิถุนายน

