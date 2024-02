เมสซี่-โยโควิช-ฮาแลนด์-บอนมาติ-สเวียเท็ก มีชื่อลุ้นรางวัลลอเรอุส

การประกาศรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมแห่งปี “ลอเรอุส สปอร์ตส อวอร์ดส์” ประจำปี 2024 จะมีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน โดยได้มีประกาศแคนดิเดทนักกีฬาที่มีลุ้นรางวัลต่างๆ ออกมาแล้ว

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชายมีชื่อของโนวัก โยโควิช นักเทนนิสมือ 1 ของโลกชาวเซอร์เบีย, เออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ กองหน้าแมนเชสเตอร์ ซิตี้, ลิโอเนล เมสซี่ กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาของอินเตอร์ ไมอามี, แม็กซ์ เวอร์สตัปเพน นักขับฟอร์มูล่าวันของเรดบูล, อาร์มันด์ ดูปลานติส นักกระโดดค้ำสวีเดน, โนอาห์ ไลเลส นักวิ่งระยะสั้นชาวอเมริกัน

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง ไอตานา บอนมาติ นักฟุตบอลทีมชาติสเปน, อิก้า สเวียเท็ก นักเทนนิส มือ 1 ของโลกชาวโปแลนด์, เชริคก้า แจ๊คสัน นักกรีฑาจาเมกา, เฟธ คิปเยกอน นักกรีฑาเคนยา, ชา แคร์รี่ ริชาร์ดสัน นักกรีฑาอเมริกัน, มิคาเอล่า ชริฟฟิน นักสกีอเมริกัน

รางวัลทีมกีฬายอดเยี่ยม ทีมฟุตบอลหญิงสเปนชุดแชมป์ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2023, ทีมกอล์ฟไรเดอร์คัพ ยุโรป, ทีมบาสเกตบอลชายทีมชาติเยอรมนี, แมนเชสเตอร์ ซิตี้, ทีมเอฟวัน เรดบูล, ทีมรักบี้แอฟริกาใต้

รางวัลนักกีฬาดาวรุ่งยอดเยี่ยม จู๊ด เบลลิงแฮม นักเตะทีมชาติอังกฤษของ รีล มาดริด, ซัลมา ปารายูเอโล่ นักฟุตบอลหญิงทีมชาติสเปน, ลินดา ไคเซโด้ นักฟุตบอลหญิงทีมชาติโคลอมเบีย, โคโค่ กอฟฟ์ นักเทนนิสอเมริกัน, ฉวิน ไห่หยาง นักว่ายน้ำทีมชาติจีน, จอช เคอร์ นักกรีฑาสหราชอาณาจักร

รางวัลนักกีฬาคัมแบ๊กแห่งปี ซีโมน ไบล์ส นักยิมนาสติกอเมริกัน, เซบาสเซียง อัลแลร์ กองหน้าทีมชาติไปวอรีโคสต์ของดอร์ทมุนด์, คาทาริน่า จอห์นสัน-ธอมป์สัน นักกรีฑาสหราชอาณาจักร, ซียา คอลลิซี่ นักรักบี้แอฟริกาใต้, จามาล เมอร์เรย์ นักบาสเกตบอลชาวแคนาดาของเดนเวอร์ นักเกตส์, มาร์เกต้า วอนดรูโซว่า นักเทนนิสเช็ก

รางวัลนักกีฬาคนพิการยอดเยี่ยม ซิโมน่ บาร์ลาม นักว่ายน้ำอิตาเลียน, ดานีโล ชูฟารอฟ นักว่ายน้ำยูเครน, ลูก้า เอคเลอร์ นักกรีฑาฮังการี, ไดเด เดอ กรูท นักวีลแชร์เทนนิสเนเธอร์แลนด์, นิโคล เมอร์เรย์ นักปั่นนิวซีแลนด์, มาร์คุส เรห์ม นักกรีฑาเยอรมนี

🤩 Here are the Nominees for the 2024 Laureus World Sports Awards.

🏆 Who should the Laureus World Sports Academy Members select as the final Award winners?#Laureus24

— Laureus (@LaureusSport) February 26, 2024