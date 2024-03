กรมพลศึกษา จับมือ คณะกรรมการกีฬาเยาวชนเอเชียฯ จัดผู้นำเยาวชนด้านกีฬานานาชาติ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ วลาดิเมีย มัคซิมอฟ ประธานคณะกรรมการกีฬาเยาวชนเอเชียระหว่างประเทศ พร้อมด้วย ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนด้านกีฬานานาชาติ ครั้งที่ 3 โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชียระหว่างประเทศ และผู้บริหารกรมพลศึกษา ร่วมด้วย

กรมพลศึกษา ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชียระหว่างประเทศ (Children of Asia Games International Committee) จากประเทศรัสเซีย จัดการประชุมสุดยอดผู้นาเยาวชนด้านกีฬานานาชาติครั้งที่ 3 (3rd International Summit of Young Professionals in Sports) ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2567 ที่โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน บุคลากรทางการกีฬา และผู้ที่สนใจภายในประเทศให้ก้าวหน้าทันสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงทางการกีฬา มีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน 70 คน

สำหรับไฮไลท์ในการจัดประชุม ประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในส่วนเยาวชนกีฬานานาชาติ “ขอบเขตกีฬาสาหรับเด็ก กรณีศึกษาในภูมิภาค” ใน 2 หัวข้อ คือ 1 ความท้าทายและอุปสรรคในการเข้า ร่วมกีฬาสาหรับเยาวชน 2 แนวทางปฏิบัติที่ดีและแนวทางแก้ปัญหา, การบรรยาย Climbing Olympus Education Program (master-class) – โอลิมปิกศึกษา (Olympic education) ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร. พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการโอลิมปิกไทย และดร. นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้ว กรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันวิทยาการโอลิมปิกไทย รวมทั้งมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ “ เส้นทางสู่การเลิกใช้สารกระตุ้นในนักกีฬา” “สุขภาพจิตที่ดี อยู่ในร่างกายที่แข็งแรง” “การส่งเสริมกีฬาผ่านสื่อ” “แนวโน้มทิศทางการส่งเสริมกีฬาในปัจจุบัน ”, การแลกเปลี่ยนสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า : เส้นทางสู่โอลิมปิก นักกีฬา Alpline Ski จาก ประเทศไทย ได้แก่ พิชญาพร ทิพย์เกสร ,ภัทรพล แสงแดง และ กรกรร ขำพึ่งสน

วลาดิเมีย มัคซิมอฟ ประธานคณะกรรมการกีฬาเยาวชนเอเชียระหว่างประเทศ กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชียระหว่างประเทศ (Children of Asia Games International Committee) การจัดการประชุมสุดยอดผู้นาเยาวชนด้านกีฬานานาชาติครั้งที่ 3 (3rd International Summit of Young Professionals in Sports) ที่ประเทศไทย ซึ่งทางเรากำหนดเป้าหมายในอนาคตของกีฬา และกระตุ้นกิจกรรมโครงการและการพัฒนาทักษะของผู้นำเยาวชนด้านกีฬารุ่นใหม่เพื่อสร้างแพลตฟอร์มทางการศึกษารองรับการเติบโตทางวิชาชีพทางกีฬาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาความร่วมมือเยาวชนระหว่างประเทศ ต่อไป

ด้าน ดร. นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่าความร่วมมือจัดประชุมสุดยอดผนู้ าเยาวชนด้านกีฬานานาชาติคร้ังที่ 3 นี้มีความสำคัญยิ่ง เป็นโอกาสในการผลักดันองค์ความรู้ด้านกีฬาให้กับเด็กเยาวชน บุคลากรทางการกีฬาและผู้ที่สนใจภายในประเทศให้ก้าวทันสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงทางการกีฬาในโลกปัจจุบันความร่วมมือของผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ในด้านกีฬาจากนานาประเทศ ซึ่งนอกจากการประชุมยังได้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานสาหรับเยาวชน เช่น Climbing Olympus ที่มุ่งส่งเสริมความรู้ประวัติ แนวคิด ปรัชญา การแข่งขัน กีฬาโอลิมปิก/กีฬาเยาวชนเอเชียระหว่างประเทศ การส่งเสริมกีฬาสีขาวและความยุติธรรม การเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างนกัน กีฬาเยาวชน และเส้นทางสู่โอลิมปิก ในอนาคต กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ การฝึกทักษะยิมนาสติกสากล/ลีลา และการแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรมระหว่างกัน