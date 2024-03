กอล์ฟการกุศลเดลินิวส์ ฉลอง 60 ปี สุดคึกคัก คนดังทุกวงการ พาเหรดดวลวงสะวิง นำรายได้ช่วยเหลือการกุศล

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด จัดการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลเดลินิวส์ ฉลองครบรอบ 60 ปี” ที่สนามราชพฤกษ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี ประพิณ รุจิรวงศ์, ปารเมศ เหตระกูล, สิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการบริหาร, นต รุจิรวงศ์ เลขานุการกรรมการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์และเดลินิวส์ออนไลน์ พร้อมคณะนักกอล์ฟจากทุกวงการทั้งการเมือง, ธุรกิจ, ดารา นักร้อง นักแสดง และกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันอย่างคึกคัก

นางประพิณ รุจิรวงศ์, นายปารเมศ เหตระกูล, นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์และเดลินิวส์ออนไลน์ ร่วมกันเปิดเผยว่า การแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลเดลินิวส์ ฉลองครบรอบ 60 ปี” จัดขึ้นเพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล เพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงกิจการด้านการศึกษา สาธารณกุศลต่างๆ อีกทั้งต้องการส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภททีม ชิงถ้วยเกียรติยศจาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และประเภทบุคคล ชิงถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ในส่วนของประเภทบุคคลนั้นแบ่งออกมาเป็น รางวัล Over All Low Gross/Over All Low Net ไฟลต์ A (แต้มต่อ 0-12) ไฟลต์ B (แต้มต่อ 13-18) ไฟลต์ C (แต้มต่อ 19-24) นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษอื่นๆ อาทิ รางวัลโฮลอินวัน รางวัลตีใกล้ธง รางวัลตีใกล้เส้น เป็นต้น

“กอล์ฟการกุศลเดลินิวส์ ฉลองครบรอบ 60 ปี” ครั้งนี้มีนักกอล์ฟจาก 36 ทีม เข้าร่วมชิงชัย ประกอบด้วย VIP Dailynews, เบทาโก, MAZDA, สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, กนกศักดิ์ ปิ่นแสง, รมช.ไชยา, Dailynews, VIP ดารา 1, ปชป.1, ปชป.2, Woody (ก๊วน ตร.1), พลังหนุ่ม (ก๊วน ตร.2), Gem Gallery Group, Onlygolf Team (ก๊วน สตม., Mixer, คูโบต้า, กัลฟ์, เพื่อน VIP, สิงห์, LOXLEY, เพื่อนสุทิน, VIV (วีไอวี), หลานลุงเล็ก, เจเล่, เต่าตกมัน, ทีม VIP ดารา 2, YAMAHA, เพื่อน ยปส.1, รุ่งศิลป์, เพชรเป็นยัก, VSK, แอสเซสไวท์, รมช.อนุชา, เอก, VIP 3 และ Double A

โดยทีม VIP Dailynews มีคุณปารเมศ เหตระกูล นำทีม, ทีมสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมฯ มอบหมายให้ อ.ทรงศักดิ์ เจริญพงศ์ ผู้ตัดสินวอลเลย์บอลระดับโลกของไทย นำทีมเข้าร่วม, ทีมกนกศักดิ์ ปิ่นแสง ทางคุณกนก ปิ่นแสง นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลฯ มอบหมายให้คุณพินิจ เธียรธวัช นำทีม, ทีม รมช.ไชยา มีคุณคุณากร ปรีชาชนะชัย เลขานุการส่วนตัว รมช. นำทีม, ทีม VIP ดารา 1 มีทั้ง “โกบอย” ธนวัฒน์ ชาวสมุทร, “โจอี้บอย” อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต, “สเตฟาน” สันติ วีระบุญชัย, “อ้น เดอะสตาร์” อัครวัฒน์ จุมพลิวัฒน์, ทีม VIP ดารา 1 นำมาโดย “พัตเตอร์” เตชธร จามิกรณ์, “ปาย” สิตางค์ ปุณภพ

ทีม ปชป.2 นำโดยคุณอลงกรณ์ พลบุตร, ทีมสิงห์ คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย มีคุณรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์, คุณธนารักษ์ ทองสะอาด, คุณทรงยศ อาชวสิริพันธ์, คุณนนทชาติ ปิติ ร่วมทีม, LOXLEY นำโดย คุณธงชัย ล่ำซำ, ทีม รมช.อนุชา นำโดยคุณจักรพันธุ์ ยมจินดา เป็นต้น

อนึ่ง การแข่งขันครั้งนี้ได้ใช้สนามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและใช้กฎกติกาของ The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews, Scotland และ USGA รวมถึง Local Rules ของสโมสรราชพฤกษ์