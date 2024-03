‘เศรษฐา’ เยี่ยมชมบูธมวยไทย งานโปรโมตการท่องเที่ยวระดับโลก ITB Berlin 2024 ที่เยอรมนี

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ เข้าร่วมงาน Internationale Tourismus-Borse Berlin 2024 ซึ่งเป็นมหกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่ และสำคัญที่สุดในโลกที่ศูนย์การจัดนิทรรศการ Messe Berlin Exibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธต่าง ๆ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และร่วมพิธีเปิดงาน The Amazing Thailand Business Networking Event with the Prime Minister of Thailand ณ City Cube Berlin พร้อมชมการสาธิตกีฬามวยไทย จากนักชกชาวต่างชาติ และได้มอบกางเกงมวยไทย ให้เป็นที่ระลึกและได้มีการเผยแพร่

Advertisement

ระบบ “Now Muaythai” แพลตฟอร์มค้นหาข้อมูล บริหารจัดการของค่ายมวย และคอร์สเรียนมวยไทย ตลอดจนระบบมีการรับรองมาตรฐานของยิมมวย ครูสอนมวย โดยอ้างอิงตามมาตรฐานหลักสูตร และมีความร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย

ระบบ “Free Basic Learning” แนะนำการเรียนมวยไทยเบื้องต้น และการจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับมวยไทย และ “ID Pass” ที่สามารถเก็บบันทึกข้อมูลการเรียน การฝึกซ้อมและประวัติต่างๆ โดยจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างยิมที่อยู่บนแพลตฟอร์ม