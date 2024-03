คิวทองจัดศึกสอยคิว 6 แดง EXECUTIVE HANDICAPS 15-18 มี.ค. ที่ทีบีซีฯ

ศึกสนุกเกอร์ “คิวทอง 6 RED EXECUTIVE HANDICAPS” ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม ที่สโมสร T.B.C ซ.รามคำแหง 89|1 โดยมีเหล่านักสอยคิวระดับ “ซุปเปอร์เสี่ย” ที่มีหัวใจรักกีฬาสนุกเกอร์ทั้งหมด 24 ท่านร่วมประชันฝีมือ ชิงเงินรางวัลรวมถึง 200,000 บาท มีทั้งหมด 8 สาย สายละ 3 คน รอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมด ระบบ 3 ใน 5 เฟรม จากนั้นจะคัดเอาที่ 1 และ ที่ 2 ของแต่ละสายเข้าสู่รอบ 16 คนสุดท้ายแข่งขันแบบน็อคเอ้าส์ต่อไป เพื่อเป็นการฉลองวันเกิดย้อนหลังให้กับ “คิวทอง” นายศักดา รัตนสุบรรณ ที่มีอายุครบ 81 ปีในปีนี้ แถมยังเป็นคนปลุกปั้นและอยู่เบื้องหลังวงการสอยคิวไทยมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ โดยมี อ.เปา โพธิ์สามต้น หรือ นายสุชาติ สุขเลี่ยม แชมป์สอยคิวอาวุโสโลก เป็นโปรโมเตอร์ ในฐานะมือประสานสิบทิศจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้ร่วมสนุก

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้

วันที่ 15 มี.ค.67 เริ่มเวลา 18.00 น.

Advertisement

โต๊ะที่ 1 – พี่หม่ำ จ๊กมก Vs เสี่ยหนู แก่งหางแมว (ถ่ายทอดสด)

โต๊ะที่ 2 – เสี่ยโอ มีนบุรี Vs เสี่ยปอง 4×4

โต๊ะที่ 3 – เสี่ยเดย์ โคราช Vs เสี่ยโบ๊ท 4×4

โต๊ะที่ 5 – เสี่ยอาร์ต ศิษย์เป้า Vs เสี่ยอ๊อด แก่งหางแมว

วันที่ 16 มี.ค.67 เริ่มเวลา 18.00 น.

โต๊ะที่ 1 – นายกโก๊ะ ท่าทราย Vs เสี่ยอี๊ด เดอะมอลล์ (ถ่ายทอดสด)

โต๊ะที่ 2 – เสี่ยแคมป์ โคราช Vs เสี่ยป๋อง 4×4

โต๊ะที่ 3 – เสี่ยปุ๊ย ไฮคลาส Vs เสี่ยโอ๊ค จันท์

โต๊ะที่ 5 – เสี่ยยศ พัทยา Vs เสี่ยโจ้ 4×4

ทั้งนี้จะมีการไลฟ์สดผ่านทางเพจ The Story147 พร้อมผู้บรรยาย #ต้นสักปักไปซี้ ให้ชมทุกวันจนถึงรอบชิงชนะเลิศวันที่ 18 มีนาคม อย่างไรก็ตามฝ่ายจัดการแข่งโดย “อ.เปา โพธิ์สามต้น” ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่าน และผู้ติดตามทั้งหลายที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี จนทำให้การแข่งขันรายการนี้เกิดขึ้นจริงดั่งใจปรารถนา