ดีแคทลอน จัดใหญ่เอาใจคอกีฬา ผนึกภาครัฐ-เอกชนชั้นนำ เสริมศักยภาพ จ.ภูเก็ต ดันสู่ World-class Sport Destination สวรรค์ของคนรักกีฬา

ดีแคทลอน ประเทศไทย จัดงานใหญ่เปิดตัว Experience Store โฉมใหม่ใจกลางภูเก็ต พร้อมเปิดแคมเปญรับซัมเมอร์ รวมอุปกรณ์กีฬาทางน้ำให้เลือกอย่างครบครัน เติมเต็มไลฟ์สไตล์ชาวภูเก็ตและกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชื่นชอบกีฬาโดยเฉพาะกีฬาทางน้ำ หวังสร้าง Soft Power ครั้งใหม่ของไทยที่ผสานศักยภาพด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เป็นหนึ่งเดียวกับสังคมคนรักกีฬา พร้อมพัฒนาทีมเมท ระดับ Expert-lete ดึงนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาตัวแทนจังหวัด ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ตรง เพื่อเสริมศักยภาพ เทคนิค การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายมืออาชีพ ในแบบของตนเอง

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดีเรน เชตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแคทลอน ประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายเลิศชาย หวังดีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต, นายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และบรรดานักกีฬาที่มีชื่อเสียง นำโดย เร-จเร เจียรนัย ดีกรีนักไตรกีฬาทีมชาติไทย และแชมป์ลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา 11 สมัย, โทล-เรืองยศ มหาวรมากร นักกีฬาอัลตร้ามาราธอนทีมชาติไทย รวมถึงเหล่าศิลปิน ดาราผู้ที่ชื่นชอบกีฬา เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ดีแคทลอน สาขาภูเก็ต

ดีเรน เชตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแคทลอน ประเทศไทย เปิดเผยว่า ภูเก็ตถือเป็น World-class Travel Destination ในด้านการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในด้านต่างๆ มีการส่งเสริมการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ มีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกตลอดทั้งปี มีข้อได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ที่สามารถเป็นศูนย์กลางของกีฬาระดับโลกได้ ดีแคทลอน เล็งเห็นถึงศักยภาพและต้องการเสริมศักยภาพให้ภูเก็ตก้าวสู่การเป็น World-class Sport Destination ของคนทั่วโลก เพื่อรองรับความสนใจในทุกประเภทกีฬา ผ่านผลิตภัณฑ์กีฬาที่มีให้เลือกครบครัน รวมถึงการให้คำแนะนำและความรู้เชิงลึกเกี่ยวกีฬาประเภทต่างๆ ตลอดจนเทคนิค การเล่นกีฬา ที่ช่วยส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและเล่นกีฬาได้อย่างสนุกสนานในรูปแบบของตนเอง

Advertisement

“ดีแคทลอน ได้พัฒนาทีมเมทหรือพนักงานที่ส่วนมากเป็นนักกีฬาในระดับ Expert-lete ที่มี passion ในกีฬาที่ตนชื่นชอบและเชี่ยวชาญ ทีมเมทของเรามีทั้งนักกีฬา ทีมชาติ นักกีฬาตัวแทนจังหวัด ที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วในหลากหลายสนามการแข่งขัน พร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์และคุณค่าต่างๆ เหล่านี้ ให้กับผู้ที่รักในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายทุกคน และเราพร้อมส่งมอบประสบการณ์ของตัวจริงในวงการกีฬาสู่ผู้คนในจังหวัดภูเก็ต ด้วยการเปิดตัวภูเก็ตสโตร์โฉมใหม่ที่ขยายพื้นที่ให้กว้างขวางขึ้น และปรับลุคของสโตร์ให้ทันสมัยตอบโจทย์คนรักกีฬาในภูเก็ต

ล่าสุดได้พัฒนา “ทีมเมทกีฬาทางน้ำ” ขึ้นที่สาขาภูเก็ต เพื่อรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาทางน้ำ อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมถึงสถานที่ที่งดงามในการดำน้ำ โต้คลื่น พายเรือคายัค โดยได้จัด แคมเปญพิเศษ “Decathlon SUMMER Underwater World” ขึ้น เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์กีฬาที่ทำให้โลกใต้ทะเลเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน ด้วยอุปกรณ์กีฬาทางน้ำครบวงจรโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมของ ดีแคทลอน ที่สามารถทดสอบได้ และเน้นคอลเลกชันใหม่เพื่ออัพเดทเทรนด์กีฬาทางน้ำโดยเฉพาะ อาทิ Easybreath หน้ากากดำน้ำตื้นแบบเต็มหน้า ที่ดีแคทลอนเป็นผู้คิดค้นขึ้นเป็นเจ้าแรกในปี 2014 ช่วยให้การดำน้ำตื้นเป็นเรื่องง่าย หายใจสะดวกเหมือนอยู่บนบก เพิ่มเติมด้วย Communication Kit ชุดท่อสนอกเกิลที่ทำให้สามารถพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนได้ง่ายๆ โดยที่หน้ายังอยู่ใต้น้ำผ่านสัญญาณบลูทูธ” ดีเรน เชตติ กล่าว

สำหรับ ดีแคทลอน สาขาภูเก็ต เป็นสาขาเดียวในภาคใต้ที่มีพื้นที่ครอบคลุมมากถึง 2,715 ตารางเมตร เป็นร้านค้าแบบ Experience store ที่มีอุปกรณ์กีฬาและเสื้อผ้าครอบคลุมถึง 60 ชนิดกีฬา มีสินค้ามากกว่า 5,000 โมเดลให้เลือกซื้อ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น. โดยเป็นศูนย์รวมอุปกรณ์กีฬาที่ตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบในการออกกำลังกายรวมถึงนักเดินทางที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ต และสิ่งที่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญคือ ดีแคทลอน ภูเก็ต มี Playground และ Sport Class ต่างๆ ไว้คอย ให้บริการเป็นประจำโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งโซน Boxing, Fitness, CrossFit, Basketball และ Table tennis เพื่อสร้างให้พื้นที่แห่งนี้เป็นเสมือน Sport community ชุมชนของคนที่รักกีฬาและชื่นชอบในการออกกำลังกาย เพราะดีแคทลอนมุ่งมั่นที่จะทำให้ทำให้กีฬาเป็นเรื่องของทุกคน และทุกคนสามารถเข้าถึงกีฬาได้อย่างแท้จริง

เร-จเร เจียรนัย ดีกรีนักไตรกีฬาทีมชาติไทย และแชมป์ลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา 11 สมัย เปิดเผยว่า การได้ไปทะเลและการได้ดำน้ำดูธรรมชาติใต้ท้องทะเลเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆ มันทำให้เราลืมความเครียดและความเหนื่อยไปเลยครับ มันเหมือนเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวเอง ผมคุ้นเคยกับโลกใต้น้ำของภูเก็ตมาเป็นเวลานาน แต่ทุกครั้งที่ได้ลงไปชมผมมีความสุขทุกครั้ง ผมคิดว่าภูเก็ตเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะถูกส่งเสริมให้เป็น world class sport destination เพราะภูเก็ตมีความสวยงามทางธรรมชาติมากๆ ทั้งทะเลและชายหาดโดยเฉพาะใต้ท้องทะเลที่ทั่วโลกยกย่องให้เป็นที่สุดของความงดงาม เรื่องอุปกรณ์ดำน้ำก็พัฒนาขึ้นมาก ทำให้คนทั่วไปได้มีโอกาสลงไปชมความงามใต้ท้องทะเลง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะหน้ากากดำน้ำของ ดีแคทลอน ที่ทำให้การดำน้ำไม่ยากอีกต่อไป ทำให้กิจกรรมดำน้ำเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นได้แน่นอน

โทล-เรืองยศ มหาวรมากร นักกีฬาอัลตร้ามาราธอนทีมชาติไทย เปิดเผยว่าโลกใต้น้ำเป็นอีกมิติหนึ่งที่สวยงาม ในขณะเดียวกันก็ท้าทายเชิญชวนให้เราอยากดำน้ำลงไปดู หลากคนที่เคยดำน้ำจะทราบว่าใต้ผิวน้ำนั้นเงียบสงบมาก ช่วยให้เราหลีกหนีจากความวุ่นวาย และได้อยู่กับ “ตัวเอง” เรียนรู้ที่จะพาตัวเราเข้าหาธรรมชาติ ในฐานะที่ผมเองเป็นนักไตรกีฬา ภูเก็ตเป็น The Best Destination for Multi Sports ที่ใครๆ ก็อยากแวะเวียนมา นอกจากจะมีทะเลที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลก ภูเก็ตยังมีสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน เหมาะแก่การเป็น Sports and Vacation destination ที่สุด และการดำน้ำก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ ปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราดำน้ำได้สนุกมากขึ้น เช่น หน้ากากดำน้ำของ ดีแคทลอนที่รู้เลยว่าออกแบบมาอย่างใส่ใจในรายละเอียดมากๆ ทำให้ใช้ง่าย การออกแบบวาล์วกันน้ำที่ท่อหายใจช่วยให้น้ำทะเลไม่เข้าปาก ทำให้การดำน้ำผิวน้ำเป็นสิ่งที่ง่ายและสนุกมากยิ่งขึ้นไปอีก โดยเฉพาะกับเด็กๆ ที่ไม่เคยหายใจผ่าน Snorkel