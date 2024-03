ประเดิมสนามแรกที่กรุงเทพฯ คึกคัก กว่า 4 พันคนร่วมวิ่ง ‘โดราเอมอน รัน’ จัดโดย อสมท

อสมท จัดบิ๊กอีเวนท์ “โดราเอมอน รัน” (Doraemon Run 2024 Thailand by MCOT) ฉลองความผูกพันที่โดราเอมอนออกอากาศในไทยมากว่า 42 ปี ปล่อยตัวนักวิ่งเปิดสนามแรกไปแล้ว โดยมีนักวิ่งแฟนคลับหุ่นยนต์แมวสีฟ้า “โดราเอมอน” ร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ พร้อมส่งไม้ต่อสนามต่อไป Run on the beach ที่พัทยา พฤษภาคมนี้

“โดราเอมอน รัน” (Doraemon Run 2024 Thailand by MCOT) สตาร์ทสนามแรก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยมีนักวิ่งกว่า 4,000 คน ร่วมวิ่งเต็มพื้นที่จัดงาน แบ่งเป็น Fun Run 5 กิโลเมตร สำหรับบุคคลทั่วไป และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และ Mini marathon 10.5 กิโลเมตร สำหรับบุคคลทั่วไป และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ภายในงานพบกับโดราเอมอนและผองเพื่อนที่นำทีมนักวิ่งวอร์มร่างกายอย่างใกล้ชิด ถ่ายภาพกับบอลลูนโดราเอมอน ความสูงกว่า 10 เมตร และโมเดลโดราเอมอน หลากหลายคาแรคเตอร์ มีมาให้ถ่ายภาพอย่างจุใจทั่วบริเวณงาน

นายผาติยุทธ ใจสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน กล่าวถึงการจัดงาน Doraemon Run 2024 Thailand by MCOT ในสนามแรก ที่ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ว่า “งานนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากนักวิ่งแฟนๆ โดราเอมอน หลังเปิดขายบัตรเพียงไม่กี่วัน ก็เต็มจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ 4,000 คน ในทุกระยะทั้ง 5 กิโลเมตร และ 10.5 กิโลเมตร ที่สำคัญมีนักวิ่งจำนวนมากที่สมัครวิ่งทั้งครอบครัว งานนี้จะได้เห็นภาพความน่ารักที่ทั้งครอบครัวจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน “โดราเอมอน รัน” ยังจัดขึ้นอีก 4 สนาม จังหวัดชลบุรี, นครราชสีมา , ภูเก็ต และเชียงใหม่

โดยแต่ละสนามมีไฮไลท์ของเสื้อวิ่งดีไซน์สุดพิเศษ ธีมโดราเอมอน สดใสสุดน่ารัก เหรียญรางวัลดีไซน์ 3D สุดน่ารัก ดีไซน์แต่ละสนามไม่ซ้ำน่าสะสม อยากให้ทุกคนได้รับความประทับใจ ภาพความทรงจำอันอบอุ่นและมิตรภาพดีๆ จากงานวิ่งครั้งนี้

ด้านผู้ที่เข้าเส้นชัย Over All ในรุ่น 10.5 กิโลเมตร ทั้งชายและหญิง ได้แก่ จีระศักดิ์ วิติยะภารกูล, ชาฮีน อัสสวิส, ธนากร เกตุประยูร, ปภาดา นิลวิสุทธิ์, สุธินี ฮาสพ์ และผู้ที่เข้าเส้นชัย Over All ในรุ่น 5 กิโลเมตร ทั้งชายและหญิง ได้แก่ ปัณณทัต ภาคย์ธารากุล, ศตวรรษ แสงอินทร์, สิรภพ ขวัญขจรเกียรติ, ศิริรัตน์ ชัยวัฒนากุลกิจ, ธรรพิกา ทรายศรี และพิชชาภัสส์ อินทนา

สำหรับสนามที่ 2 จัดขี้นที่ชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี (Run on the beach) วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 วิ่งบนหาดทรายที่ยาวต่อเนื่องหลายกิโลเมตร และท่ามกลางแสงสียามค่ำคืน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ระยะเดียวเท่านั้น / สนามที่ 3 ลานย่าโม จังหวัดนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 / สนามที่ 4 สวนสาธารณะสะพานหิน และย่าน Old Town จังหวัดภูเก็ต วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567 / สนามสุดท้าย สนามที่ 5 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567

สำหรับใครที่สนใจวิ่งสนามไหน กาปฏิทินเอาไว้เลย จะได้ไม่พลาดกับการวิ่งสัมผัสบรรยากาศดีๆ ในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย แล้วได้ร่วมเฉลิมฉลองความผูกพันของคนไทยกับโดราเอมอนไปด้วยกัน เช็คอินกับบอลลูนโดราเอมอน ความสูงกว่า 10 เมตร ที่รอต้อนรับอยู่ทุกสนาม พร้อมเสื้อวิ่งดีไซน์สุดพิเศษ เหรียญรางวัล 3D สุดน่ารัก ดีไซน์ไม่ซ้ำ น่าสะสม

ติดตามรายละเอียดได้ที่ PageFacebook : Doraemon Run Thailand หรือ Add Line : @Runonline