ฟิลลิปส์ชูนิ้วกลางใส่แฟนบอลทีมตัวเอง หลังโดนโห่ไล่

คาลวิน ฟิลลิปส์ มิดฟิลด์เวสต์แฮม ยูไนเต็ด มีปัญหากับแฟนบอลทีมตัวเอง หลังจบเกมที่ทีมขุนค้อนบุกแพ้นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 3-4 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม

เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจบเกม ซึ่งนักเตะเวสต์แฮมกำลังจะขึ้นรถบัสออกจากสนาม แฟนบอลเวสต์แฮมได้ขอถ่ายรูปกับฟิลลิปส์ แต่เจ้าตัวได้เดินขึ้นรถไปโดยไม่สนใจ ทำให้แฟนบอลคนดังกล่าวตะโกนว่า “ออกไปซะ” ทำให้ฟิลลิปส์ชูนิ้วกลางใส่แฟนบอล

มิดฟิลด์วัย 28 ปี ย้ายจากแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไปอยู่กับเวสต์แฮม ด้วยสัญญายืมตัว จนจบฤดูกาลนี้ ซึ่งในเกมแพ้นิวคาสเซิล 3-4 ฟิลลิปส์ถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในครึ่งหลัง ซึ่งตอนนั้นเวสต์แฺมนำอยู่ 3-1 ก่อนจะทำไปให้ทีมเสียจุดโทษ ให้ทีมเจ้าบ้านไล่มา 2-3 ก่อนลงเอยด้วยการที่นิวคาสเซิลแซงชนะ 4-3

Kalvin Phillips responds to a supporter at St James Park who calls him ‘Useless’

