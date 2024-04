แรชฟอร์ดเสียใจโดนแฟนบอลจวกแรง ลั่นพอกันที

มาร์คัส แรชฟอร์ด กองหน้าแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้แสดงออกถึงความไม่พอใจที่โดนวิจารณ์ด้านลบในโลกโซเชียลในช่วงที่ผ่านมา

โดยเมื่อวันที่ 26 เมษายน แรชฟอร์ดได้ไปตอบทวีตของ “UtdParadigm” ที่บอกว่า “สิ่งที่แรชฟอร์ดโดนกระทำมันแย่มากๆ ทั้งโหดร้ายและเป็นการเหยียด”

แรชฟอร์ดทวีตตอบว่า “ผมขอบคุณกำลังใจจากคุณ เพราะมีการเหยียดและวิจารณ์ที่แย่ๆ มาตลอดเดือนที่ผ่านมา พอกันที”

นอกจากนั้นแรชฟอร์ดยังได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ X เป็นสีดำด้วย

ทั้งนี้ ดาวยิงวัย 26 ปี ถูกวิจารณ์ฟอร์มการเล่นอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา เพราะไม่สามารถยิงประตูได้มากเท่าฤดูกาลก่อน ไม่ช่วยไล่บอล และถูกมองว่าไม่ทุ่มเทให้กับทีมเท่าที่ควร

ฤดูกาลนี้ลงเล่นไปรวม 40 นัด ยิง 8 ประตู ส่วนฤดูกาลก่อนลงเล่น 56 นัด ยิง 30 ประตู เป็นดาวซัลโวของสโมสร

I appreciate your support! It is abuse and has been for months. Enough is enough https://t.co/MUfiU0JwEb

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) April 25, 2024