ซูเปอร์สปอร์ต ร่วมกับ PUMA Thailand จัดงานวิ่งปาร์ค รัน สุดยิ่งใหญ่แห่งปี

Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านกีฬา ร่วมกับ PUMA Thailand แบรนด์เครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์กีฬาชั้นนำระดับโลกจากประเทศเยอรมนี จัดงานแถลงข่าว Supersports 10 Mile Run Series 2024 Bangkok Presented by PUMA ผนึกกำลังประกาศความสำเร็จต่อเนื่องกับงานวิ่งหนึ่งเดียวที่วัดระยะทางเป็นไมล์ ในสนามที่ 2 ของปี ในงานวิ่ง Park Run สุดยิ่งใหญ่ โดยคาดว่าจะมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรม Beat Your Move กว่า 6,000 คน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ลานอีเดน 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด

วิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล เผยว่า “ซูเปอร์สปอร์ต เรายังคงมุ่งสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีของทุกคน พร้อมสร้างสังคมและคอมมูนิตี้ของการออกกำลังกายให้คนรักกีฬาในทุกระดับ ครอบคลุมทุกประเภทกีฬา เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำแหล่งรวมสินค้าและอุปกรณ์กีฬาที่ครบครันที่สุด ตามคอนเซปต์ Move You, Move Sports และเพื่อเป็นการประกาศความสำเร็จต่อเนื่องกับงานวิ่ง Supersports 10 Mile Run Series 2024 งานวิ่งหนึ่งเดียวที่วัดระยะทางเป็นไมล์ โดยในครั้งนี้จัดเป็นสนามที่ 2 ของปี ด้วยความร่วมมือกับ PUMA Thailand แบรนด์เครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์กีฬาชั้นนำระดับโลก ในการแข่งขันวิ่งในสวนสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้คอนเซปต์ BEAT YOUR MOVE ไปให้สุดกับทุกจังหวะของฝีเท้า ตอน อ้อมกอดธรรมชาติ มูฟมาสูดอากาศให้สุดปอดจุดหมายของนักวิ่งทุกคนกับงานวิ่งผ่าน 3 สวนสาธารณะกลางกรุงเชื่อม สวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) นับได้ว่าเป็นสนามวิ่ง 10 Mile ที่ผู้มีใจรักการวิ่งไม่ควรพลาด ซึ่งจะเริ่มสนามแรกในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายนนี้ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

โดยงานนี้นักวิ่งและผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านนอกจากจะได้สัมผัสกับบรรกาศการวิ่ง อิ่มเอมกับธรรมชาติแล้ว ยังจะได้สัมผัส Run Favourite Tee Special Edition : Exclusive only at Supersports 10 Miles Run Series presented by PUMA สีพิเศษสำหรับงานวิ่งนี้เท่านั้น โดดเด่นด้วยโครงสร้างน้ำหนักเบา ตัดเย็บตามหลักสรีรศาสตร์ และเทคโนโลยี dryCELL ดูดซับความชื้น ช่วยให้คุณรู้สึกเย็นสบายขณะวิ่ง ผลิตจากโพลีเอสเตอร์100% และมีเทคโนโลยีพิเศษ Midori: ผลิตจาก miDori? bioWick สารเคลือบผิวผ้าขั้นสุดท้ายที่ทำจากพืช ซึ่งจะมีคุณสมบัติดึงความชื้นออกจากผิวหนังไปยังพื้นผิวของเนื้อผ้า ช่วยในการระเหยออกจากเนื้อผ้า ทำให้รู้สึกเย็นและแห้งในขณะออกกำลังกายด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มูลค่า 1,000 บาท ตอกย้ำ Concept ของงานได้เป็นอย่างดี

การแข่งขัน Supersports 10 Mile Run Series 2024 Bangkok Presented by PUMA แบ่งระยะการแข่งขันทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ วิ่ง 10 ไมล์ (16 กม.) และ วิ่ง 5 ไมล์ (8 กม.) โดยสิทธิประโยชน์ในปีนี้นักวิ่งที่ร่วมเข้าแข่งขันจะได้รับของที่ระลึก พร้อมสิทธิประโยชน์จากผู้สนับสนุนใน race pack มูลค่าไม่ต่ำกว่ำ 2,000บาท ได้รับเสื้อแข่งสินค้าคุณภาพจากพูม่า มูลค่า 1,000 บาท ในทุกระยะ 10 Mile, 5 Mile ยังได้รับ เหรียญรางวัลดีไซน์พิเศษ เงินรางวัลสำหรับ Overall 3 อันดับแรกของระยะ 10 Mile และ Overall 3 อันดับแรกของกลุ่มคนไทย มูลค่ารวม 110,000 บาท และ Goodie Bag พร้อมอาหารและเครื่องดื่มจากร้านดังให้อิ่มกันตลอดทั้งงาน

เหล่าคนรักการวิ่งสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Supersports 10 Mile Run Series 2024 Bangkok Presented by PUMA ได้ที่ https://race.thai.run/sspr24 ในราคา Early Bird วันนี้ ถึง 13 สิงหาคม 2567 ระยะทาง 10 ไมล์ (16 กม.) ราคา 700 บาท และระยะทาง 5 ไมล์ (8 กม.) ราคา 600บาท และ Normal Rate วันที่ 14 สิงหาคม – 22 กันยายน 2567 ระยะทาง 10 ไมล์ (16 กม.) ราคา 800 บาท และระยะทาง 5 ไมล์ (8 กม.) ราคา 700บาท โดยสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The1 ซื้อครบทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน โดยผู้ที่สนใจกิจกรรม Supersports 10 Mile Run Series 2024 Bangkok Presented by Puma เตรียมร่างกายมาให้พร้อมแล้วมาเอาชนะใจตัวเอง พิชิตเส้นชัยไปด้วยกัน ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายนนี้ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.supersports10mile.com