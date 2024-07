สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จัดบาสเกตบอล PSP Sxoop 3X3 Basketball Invitation ประทับใจ พร้อมฉลอง 68 ปี

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จัดการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน รายการ PSP Sxoop 3×3 Basketball Invitation 2024 สนับสนุนโดย บริษัท TOA เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29-30 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักกีฬาบาสเกตบอล 3 คน ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันและพัฒนานักกีฬาของโรงเรียน เพื่อเตรียมเข้าร่วมมหกรรมกีฬาสาธิตสามัคคี ปลายปีนี้ ซึ่งมีการบรรจุ กีฬาบาสเกตบอล 3 คนชิงเหรียญรางวัลเป็นปีแรก

สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็นรุ่น 10 ปี (ผสม), 12 ปี ชาย – หญิง, 15 ปี ชาย – หญิง 18 ปี ชาย-หญิง และรุ่นประชาชน ชาย ณ โรงยิมส์ปรับอากาศ ชั้น 4 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ท่ามกลางนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ตลอดจนผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

พิธีมอบรางวัล ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วรรณเฉลิม รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมด้วย นายกิตติพจน์ บูรณบุญวงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) และคณะกรรมการสมาคมฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วรรณเฉลิม รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร.ร.สาธิต มศว (ฝ่ายประถม) กล่าวหลังจากพิธีมอบรางวัลว่า “นับว่าเป็นการพัฒนานักกีฬาบาสเกตบอลได้เป็นอย่างดี เพราะจากการที่ได้นั่งชมการแข่งขันพบว่า ฝีมือของนักกีฬาเยาวชนไทยมีมาตรฐานที่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา และยังรู้เรื่องกฏ กติกาการแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะคะแนนฟีบ้า (Ranking) ที่ทั้งตัวนักกีฬาและประเทศไทย ก็จะได้รับคะแนนจากการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ที่สำคัญถือเป็นการร่วมฉลองครบรอบ 68 ปี ของทางโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) อีกด้วย”

ด้านนายกิตติพจน์ บูรณบุญวงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) เผยถึงความสำเร็จจากการจัดการแข่งขันครั้งนี้ว่า “ตนและคณะกรรมการทุกท่าน ต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา โดยปีนี้ ทาง บริษัท TOA เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนถือเป็นนิมิตหมายอันดี ที่จะมาร่วมกันพัฒนาวงการกีฬาบาสเกตบอลสามคน โดยเฉพาะกิจกรรมที่ทางโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จัดขึ้นมา และหวังว่าในปีหน้า เราจะได้รับเสียงตอบรับจากทั้งนักกีฬา ผู้ปกครอง และทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกรุ่น ที่ฝากคำชื่นชมในการจัดการแข่งขันมาถึงทุกฝ่าย และอยากให้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อวางโปรแกรมพัฒนานักกีฬามาร่วมการแข่งขันในปีต่อ ๆ ไป”

สำหรับผลการแข่งขัน มีดังนี้

รุ่น 10 ปี MIX ที่ 1 ได้แก่ ทีม Hoop4Life แล้วเงินรางวัล 6,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ ที่ 2 ได้แก่ ทีม Kubon Worriors รับเงินรางวัล 3,000 บาท ที่ 3 ได้แก่ ทีม War Dog รับเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัล MVP จากอันเดอร์ อาร์เมอร์ ได้แก่ ปรเมศว์ ปัญญะธารา ทีมHoop4Life

รุ่น 12 ปี ชาย ที่ 1 ได้แก่ ทีม hoop4life รับเงินรางวัล 6,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ ที่ 2 ได้แก่ ทีม Nick Center รับเงินรางวัล 3,000 บาท ที่ 3 ได้แก่ ทีม SSA Black รับเงินรางวัล 2,000 บาท ส่วนรางวัล MVP จากอันเดอร์อาร์เมอร์ ได้แก่ ฐานวัฒน์ ภัครหิรัญพัฒน์ ทีม Hoop4Life

รุ่น 12 ปี หญิง ที่ 1 ได้แก่ ทีม The Magic owl รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ, ที่ 2 ได้แก่ ทีม OK Basketball A รับเงินรางวัล 3,000 บาท, ที่ 3 ได้แก่ทีม War Dog รับเงินรางวัล 3,000 บาท ส่วนรางวัล MVP จากอันเดอร์อาร์เมอร์ ได้แก่ เขมจิรา จันทร์เเป้น ทีม The Magic owl

รุ่น 15 ปี ชาย ที่ 1 ได้แก่ ทีม Start Up รับเงินรางวัล 6,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ ที่ 2 ได้แก่ เบญจมราชานุสรณ์ A รับเงินรางวัล 3,000 บาท ที่ 3 ได้แก่ ทีม War Dog รับเงินรางวัล 2,000 บาท ส่วนรางวัล MVP จากอันเดอร์อาร์เมอร์ ได้แก่ ธนพัต อุ่นจัตตุรพร จากทีม Start Up

รุ่น 15 ปี หญิง ที่ 1 ได้แก่ ทีม Malangmoom รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ, ที่ 2 ได้แก่ ทีม All Star รับเงินรางวัล 3,000 บาท, ที่ 3 ได้แก่ทีม HANUMAN DREAM TEAM รับเงินรางวัล 3,000 บาท ส่วนรางวัล MVP จากอันเดอร์อาร์เมอร์ ได้แก่ ณัฐฐา เรืองสิริ ทีม Malangmoom

รุ่น 18 ปี หญิง ที่ 1 ได้แก่ ทีม Malangmoomm รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ, ที่ 2 ได้แก่ ทีม ปทุมวิไล รับเงินรางวัล 5,000 บาท, ที่ 3 ได้แก่ ป๊อกแป๊ก รับเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัล MVP จากอันเดอร์ อาร์เมอร์ ได้แก่ ระวิวรรณ สุขเจริญประเสริฐ.ทีม Malangmoomm

รุ่น 18 ปี ชาย ที่ 1 ได้แก่ ทีม Once Again รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ, ที่ 2 ได้แก่ทีม KOB ACADEMY รับเงินรางวัล 5,000 บาท ที่ 3 ได้แก่ ทีม Nicki family รับเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัล MVP จากอันเดอร์ อาร์เมอร์ ได้แก่ นายซัดยัม ซิงห์ ทีม Once Again

รุ่นประชาชน ชาย ที่ 1 ได้แก่ BLACK ARENA รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล ที่ 2 ได้แก่ GoldenAge รับเงินรางวัล 10,000 บาท ที่ 3 ได้แก่ทีม STREET BUFFET รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัล MVP จากอันเดอร์ อาร์เมอร์ ได้แก่ นายพัชระ เขื่อนยัง ทีม BLACK ARENA