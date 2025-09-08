มารินี่ ควบจบท็อป 8 เก็บแต้มต่อเนื่อง-ก้องฮึดสู้สุดตัว ไล่คว้าอันดับ 16 ศึกคาตาลัน จีพี
ลูก้า มารินี่ หมายเลข 10 ยอดนักบิดอิตาเลียนจากฮอนด้า เอชอาร์ซี เดินหน้าพารถแข่ง Honda RC213V ซิวท็อป 8 เก็บแต้มให้ทีมอย่างต่อเนื่อง ขณะ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ต่อสู้สุดความสามารถ ออกตัวกริด 24 ฝืนเจ็บคัมแบ๊กคว้าอันดับ 16 กับการลงสนามครั้งแรกรอบ 2 เดือนที่เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า-คาตาลุนญ่า ประเทศสเปน ในศึกโมโตจีพี 2025 สนาม 15 รายการ คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา
เรซนี้แข่งกันทั้งสิ้น 24 รอบสนาม โดย มารินี่ ที่เริ่มเกมจากกริดที่ 10 ไล่บี้อย่างสุดมันในกลุ่มกลาง ก่อนบิดเข้าป้ายในอันดับ 8 ตามหลังผู้ชนะ 16.372 วินาที คว้า 8 คะแนน มาครองได้สำเร็จ ส่วน โจอัน เมียร์ หมายเลข 36 ทีมเมทชาวสแปนิชคว้าอันดับ 12 ตามหลัง 20.159 วินาที เก็บมาได้ 4 คะแนน
ขณะที่ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 นักบิดชาวไทยเริ่มเกมจากกริดที่ 24 ต่อสู้ในเรซอย่างเข้มข้น ภายใต้อาการบาดเจ็บที่เข่าขวาซึ่งยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อย ก่อนบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 16 ตามหลังผู้ชนะ 37.393 วินาที ส่วนทีมเมทจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสอย่าง โยฮันน์ ซาร์โก้ หมายเลข 5 ไม่จบการแข่งขัน ด้าน อเลช เอสปาร์กาโร หมายเลข 41 นักบิดทดสอบของ HRC เข้าเส้นชัยอันดับ 17
“ก้อง” สมเกียรติ เผยหลังจบเรซว่า “ผมแฮปปี้กับเรซในวันนี้ เราสามารถบริหารสถานการณ์ได้ดีและมีความเร็วที่แข็งแกร่งขึ้น โดยรวมแล้วค่อนข้างพอใจกับการปรับปรุงที่ทำได้ สภาพร่างกายของผมดีขึ้นเมื่อเทียบกับ สปรินต์ เรซ ตอนนี้ผมเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกาย เพื่อให้พร้อมเต็มร้อยสำหรับมิซาโน”
ทั้งนี้ ศึกโมโตจีพี 2025 สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กันยายนนี้ ที่มิซาโน เวิลด์ เซอร์กิต มาร์โก ซิมอนเชลลี ประเทศอิตาลี ในรายการ ซาน มาริโน กรังด์ปรีซ์