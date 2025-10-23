อิชิอิ ลบรูปทีมชาติไทยเกลี้ยงไอจี เผยยังต้องการคุมทีมในไทยต่อไป
หลังจากที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศปลด มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่นออกจากตำแหน่งกุนซือโค้ชทีมชาติไทย แบบฟ้าผ่า ท่ามกลางการวิจารณ์อย่างถึงจากแฟนบอลถึงการทำงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศฯ ภายใต้การนำของ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ ก่อนที่เมื่อช่วงเย็นวันที่ 22 ตุลาคม ได้ประกาศแต่งตั้ง แอนโธนี่ ฮัดสัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคนิคของสมาคมฯ ทำหน้าที่กุนซือทีมช้างศึกคนใหม่
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า มาซาทาดะ อิชิอิ อดีตกุนซือทีมชาติไทย ได้จัดการลบ และซ่อนรูปเกี่ยวกับการทำงานทีมชาติไทย ออกจากอินสตราแกรมส่วนตัว masatada_ishii ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย แม้แต่ภาพสกอร์ของทีมชาติไทย ในไข่เจียว ก็ไม่เหลืออออ
นอกจากนี้ มาซาทาดะ อิชิอิ ยังได้โพสต์อินสตราแกรมส่วนตัวเป็นภาพมื้ออาหารเช้า พร้อมกับข้อความบนไข่เจียวว่า SUSU THAILAND รวมทั้งยังได้โพสต์ข้อความระบุว่า
“ถึงทุกคนที่ส่งข้อความมาหาผม ขอบคุณมากสำหรับข้อความมากมายของคุณในครั้งนี้ ผมยังต้องการทำงานเป็นผู้อำนวยการ ดังนั้นผมจึงวางแผนที่จะคุมทีมในประเทศไทย หรือประเทศอื่นๆ”
“ผมไม่สามารถทำงานเป็นโค้ชทีมชาติไทยได้ แต่ผมขอเชียร์ทีมชาติไทยต่อไป เหมือนคนอื่นๆ”
“ยังต้องการคุมทีมในไทยต่อไปเหมือนเดิม แต่จะไม่ได้คุมทีมชาติไทยอีกแล้ว”