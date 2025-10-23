ก้อง-ก๊องส์ ลุ้นล่าแต้ม! ลุยศึกโมโตจีพี สนาม 20 ที่สนามเซปังฯ มาเลเซีย
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา เดินหน้าล่าผลงานลุ้นเก็บแต้มเพิ่มในศึกโมโตจีพี 2025 สนาม 20 รายการ มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์ ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคมนี้ ขณะ “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ดาวรุ่งชาวไทย เตรียมบิดโมโตทรี ต่อเนื่องหลังคัมแบ๊กจากอาการบาดเจ็บ โดยจะดวลกันที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 นักบิดชาวไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ เดินทางถึงสนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ร่วมกับทีม โดยเซปังฯ นับเป็นอีกหนึ่งในสนามที่ดาวบิดชาวไทยคุ้นเคย และมีโอกาสลุ้นแต้มอีกครั้งในแทร็กที่เปรียบเหมือน “โฮมเรซ” แห่งที่สองของเจ้าตัว
ขณะที่ “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี นักบิดไทย หมายเลข 5 จาก ฮอนด้า ทีม เอเชีย เพิ่งคัมแบ๊กสู่สนามโมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ อีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็พร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันมาเลเซียน กรังด์ปรีซ์ โดยตั้งเป้าขยับเข้าหากลุ่มกลางให้ได้เพื่อลุ้นเก็บแต้ม
ทั้งนี้ ศึกมาเลเซียน กรังด์ปรีซ์ จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคมนี้ โดยจะจับเวลารอบควอลิฟายและสปรินต์เรซในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคมนี้ ส่วนการแข่งขันรอบเมนเรซจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคมนี้ เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 11.00 น. ต่อด้วย โมโตทู 12.15 น. และปิดท้ายด้วย โมโตจีพี 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV