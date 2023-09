เอเชี่ยนเกมส์ 2022 พีพีทีวี ยิงสดอัดแน่นยิงสดกีฬาดัง ฟุตบอล-วอลเลย์บอล

ความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาสุดยิ่งใหญ่แห่งทวีปเอเชีย “เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19” ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน โดยทาง พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เตรียมยิงสดระหว่างวันที่ 19 กันยายน-8 ตุลาคมนี้ โดยครั้งนี้ประเทศไทยส่งทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 40 ประเภทกีฬา รวมจำนวนนักกีฬากว่า 941 คน

หลังจากที่ พีพีทีวี ยิงสดศึกวอลเลย์บอลหญิง AVC ชิงแชมป์เอเชีย 2023 ให้แฟนได้ลุ้น ได้เชียร์สุดมันกันไปแล้ว ล่าสุดเตรียมยิงสดให้กับแฟนชาวไทยได้เชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการสู้ศึกเอเชี่ยนเกมส์อีกครั้ง จัดเต็มกีฬาดัง ทั้งฟุตบอล วอลเลย์บอล ทั้งหญิง และชาย เป็นต้น

สำหรับโปรแกรมถ่ายทอดสดเอเชี่ยนเกมส์ปีนี้ พีพีทีวี จะเริ่มยิงสดใน วันอังคารที่ 19 กันยายนนี้ เวลา 15.00 น. ชมฟุตบอลชาย (รอบแบ่งกลุ่ม) ทีมชาติบาห์เรน vs ทีมชาติไทย จากนั้นเวลา 18.00 น. ชมวอลเลย์บอลชาย (รอบแบ่งกลุ่ม) ไทย vs ฮ่องกง

วันพุธที่ 20 กันยายน เวลา 13.30 น. ลุ้นกันต่อกับวอลเลย์บอลชายไทย vs กาตาร์, วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน เวลา 18.30 น. ชมฟุตบอลชาย (รอบแบ่งกลุ่ม) ไทย vs เกาหลีใต้, วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายนเวลา 18.30 น. ฟุตบอลชาย (รอบแบ่งกลุ่ม) ไทย vs คูเวต, วันพุธที่ 27กันยายน เวลา 18.30 น. ฟุตบอลหญิง (รอบแบ่งกลุ่ม) ไทย vs ไชนีส ไทเป

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน เวลา 13.00 น. เซปักตะกร้อชาย (ชิงชนะเลิศ), วันอังคารที่ 3 ตุลาคม เวลา 13.00-16.00 น. มวยสากลสมัครเล่นหญิง (รอบชิงฯ) รุ่น 50-54-75 ก.ก. และมวยสากลชาย (ชิงชนะเลิศ) รุ่น 51-71 ก.ก. และเวลา 18.00-21.00 น. มวยสากลหญิง รุ่น 60 ก.ก., มวยสากลชาย รุ่น 57-63.5-92 และ + 92 ก.ก. ปิดท้ายด้วย กรีฑา วิ่ง 4 x100 เมตร หญิง-ชาย (รอบชิงฯ) เวลา 20.05 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ พีพีทีวี ขอเอาใจแฟนนักตบลูกยางหญิงต่อเนื่อง ในแมตช์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงของศึกเอเชี่ยนเกมส์ มาร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมนักตบหญิงคว้าเหรียญทอง เริ่มแบ่งกลุ่มนัดแรก อาทิตย์ที่ 1 ตุลาคมนี้ เวลา 14.00 น. ไทย vs ไต้หวัน, จันทร์ที่ 2 ตุลาคม ไทย vs มองโกเลีย รอบถึงในรอบต่างๆ ตั้งแต่วันพุธที่ 4 ถึงเสาร์ที่ 7 ตุลาคม (รอบชิงชนะเลิศ) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังยิงสดกีฬาประเภทต่างๆ อีกเพียบ อาทิ แบดมินตัน ยกน้ำหนัก ฯลฯ