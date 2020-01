สิงคโปร์เดือด! ‘แสตมป์’ ควง ‘สามเอ’ เดิมพันเข็มขัดแชมป์โลก คู่นำรายการศึกวัน แชมเปียนชิพ

ONE Championship (วัน แชมเปียนชิพ) องค์กรกีฬาศิลปะการต่อสู้ระดับโลกที่ยิ่งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์เอเชีย ถึงคิวกลับมาระเบิดความมันอีกครั้งที่สิงคโปร์ อินดอร์

สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ ภายใต้ชื่อศึก ONE: KING OF THE JUNGLE ท่ามกลางกองทัพนักกีฬาระดับโลกพาเหรดขึ้นสังเวียนเช่นเคย

โดย 2 คู่นำของรายการนี้จะเป็นไฟต์เดิมพันเข็มขัดแชมป์โลก ONE ของ 2 ยอดกำปั้นชาวไทยอย่าง สแตมป์ แฟร์เท็กซ์ และ สามเอ ไก่ย่างห้าดาว โดยคู่เอกของรายการ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ แชมป์ ONE สองเส้น จะป้องกันเข็มขัดประเภทคิกบ็อกซิง รุ่นอะตอมเวตหญิง พบกับคู่ปรับเก่า เจเน็ต “J.T.” ท็อดด์ ผู้ท้าชิงจอมเก๋าจากสหรัฐอเมริกา

แสตมป์กลับขึ้นสังเวียนป้องกันแชมป์ ONE Super Series อีกครั้ง หลังจากไปลุยในกติกา MMA ด้วยสถิติยอดเยี่ยม 4-0 โดยในช่วงที่ผ่านมา สาวไทยวัย 22 ปี สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกด้วยฝีไม้ลายมืออันน่าทึ่งและเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งไฟต์ล่าสุดของเธอคือการชนะ TKO เหนือ พูจา โทมาร์ ตั้งแต่ยกแรก ต่อหน้ากองเชียร์ชาวไทยในศึก ONE: A NEW TOMORROW เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เอง

ด้าน ท็อดด์ ดีกรีแชมป์มวยไทย Pan-American สองสมัย เคยบู๊กับแสตมป์มาแล้วในไฟต์ชิงแชมป์ว่าง ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวตหญิง เมื่อปี 2019 แต่สุดท้ายก็พ่ายคะแนนไปอย่างสุดมัน หลังสู้กันดุเดือดครบห้ายก

อย่างไรก็ดี ท็อดด์ก็ยังเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของแสตมป์ ซึ่งครั้งนี้เธอกลับมาท้าดวลยอดมวยหญิงชาวไทยอีกครั้ง แต่เป็นในกติกาคิกบ็อกซิง ซึ่งกำปั้นสาวอเมริกันหวังแก้แค้น กระชากเข็มขัดมาครองให้ได้

ด้านคู่รองของรายการก็น่าสนใจไม่น้อย เมื่อมีเข็มขัดแชมป์ ONE เป็นเดิมพันเช่นกัน ระหว่าง สามเอ ไก่ย่างห้าดาว เจ้าของแชมป์ ONE คิกบ็อกซิง รุ่นสตรอว์เวต จะล่าเข็มขัดเส้นที่สองในประเภทมวยไทย พบกับ ร็อคกี อ็อกเดน กำปั้นชาวออสเตรเลีย

สามเอชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์เหนือ หวัง จึงกวง เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา คว้าแชมป์ ONE คิกบ็อกซิง รุ่นสตรอว์เวต มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งตัวสามเอเองถือเป็นหนึ่งในนักมวยไทยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการ ด้วยประสบการณ์ขึ้นสังเวียนมากกว่า 400 ไฟต์ และเป็นแชมป์มวยไทยหลายรุ่นในสมัยช่วงท็อปฟอร์ม

สามเอร่วมศึก ONE Super Series ตั้งแต่ปี 2018 ก่อนใช้เวลาไม่นานก้าวขึ้นครองเข็มขัดแชมป์ ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ว่างอยู่ได้สำเร็จ ก่อนจะเสียให้กับ โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ยอดมวยรุ่นน้องจากสหราชอาณาจักรไปในภายหลัง

แต่จากนั้น เจ้าตัวก็ไม่ล้มเลิกเส้นทางค้ากำปั้นง่ายๆ เมื่อไฟต์ล่าสุดโชว์ฟอร์มเฉียบ เถลิงเข็มขัดแชมป์ ONE คิกบ็อกซิง รุ่นสตรอว์เวตมาครอง ก่อนจะได้โอกาสล่าเข็มขัดเส้นที่สองในประเภทมวยไทยต่อทันที โดยคู่ต่อกรอย่าง อ็อกเดน นั้นก็ไม่ธรรมดา เมื่อพกดีกรีแชมป์มวยรายการ WPMF รุ่นแบนตัมเวต ติดตัวมาด้วย

นอกจาก 2 คู่นำรายการแล้ว เวทีเดียวกันนี้ยังมีโปรแกรมการแข่งขันที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อาเมียร์ ข่าน ขวัญใจเจ้าถิ่น พบกับ คิมิฮิโร เอโตะ ชาวญี่ปุ่น หรือจอมเก๋าในตำนานอย่าง โยชิฮิโร อากิยามา ดวลกับ เชริฟ โมฮาเม็ด ขาโหดจากอียิปต์ เป็นต้น