พันธ์พยัคฆ์ ล้างตาภาค 7 ดวลหมัด ซุปเปอร์เล็ก ยันรู้ทางคู่แข่ง ย้ำแค้นสำเร็จแน่

“ยอดมวย 3 พ.ศ.” พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ นักชกแถวหน้าระดับประเทศฝีมือหาตัวจับยาก หลังจากเปิดศึกในวัน แชมเปี้ยนชิพ มา 2 ไฟต์ และยังไม่เคยแพ้ใคร เขาก็รั้งอันดับ 1 ในแรงกิ้งนักกีฬา ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ทันที โดยล่าสุดมีกำหนดฟาดปากกับอันดับ 2 ของแรงกิ้งอย่าง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ซึ่งเป็นคู่ปรับเก่าที่เคยเจอกันมาแล้ว 6 ภาค ในศึก ONE: NO SURRENDER วันที่ 31 กรกฎาคมนี้

สำหรับการเจอกันของทั้งคู่ก่อนหน้านี้ พันธ์พยัคฆ์ เป็นฝ่ายชนะคะแนน 4 ครั้ง ซุปเปอร์เล็ก ชนะคะแนน 1 ครั้ง และเสมอกันอีก 1 ครั้ง ซึ่งหากนับจากไฟต์สุดท้ายที่ทั้งคู่เจอกัน เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ก็เป็นเวลาเกือบสองปีมาแล้ว

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ พันธ์พยัคฆ์ มีการชกเคลื่อนไหว ที่สนามมวยเวทีราชดำเนิน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ก่อนที่จะร้างเวทีมายาวถึง 8 เดือน เพราะไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด จนกระทั่งมารู้ว่ามีโปรแกรมขึ้นชกและกลับมาซ้อมมวยอย่างจริงจังก็ราวเดือนกว่าๆ ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่เพียงพอสำหรับการเตรียมความพร้อมในไฟต์นี้

พันธ์พยัคฆ์ กล่าวว่า หลังจากที่ทางวันจะกลับมาจัดการแข่งขัน และคู่ชกคือ ซุปเปอร์เล็ก เอาจริงๆ ไม่ได้ตกใจอะไร เพราะว่าเคยชกกันมาหลายครั้งแล้ว และเป็นมวยที่รู้ทางกันอยู่ แต่มีความรู้สึกดีใจมากกว่าที่จะได้กลับมาชกมวยอีก

“ซุปเปอร์เล็ก เป็นมวยที่รัดกุม การ์ดดี เก็บอาวุธเหนียวแน่น มีลูกอันตรายที่ต้องระวัง คือ เข่ากับแข้ง ดูจากการชกสองไฟต์ที่ผ่านมาใน วัน แชมเปี้ยนชิพ ก็ยอมรับว่าเขามีสไตล์การชกที่ชัดเจนขึ้น การออกอาวุธโดยรวมก็ดูรุนแรงขึ้นจากครั้งสุดท้ายที่ผมชกกับเขา”

สำหรับการล้างตาภาค 7 ใน วัน แชมเปี้ยนชิพ จะแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีราคาเซียน เน้นฝีมือ และการออกอาวุธ การชั่งน้ำหนักแบบวัดระดับน้ำในร่างกาย รวมถึงนวมเปิดนิ้ว 4 ออนซ์ที่เล็กและบาง ป้องกันตัวยาก ซึ่งทั้งคู่ต่างก็ได้ขึ้นชกด้วยนวมนี้กันมาแล้วสองครั้ง

อีกทั้ง พันธ์พยัคฆ์ ได้พี่ชายแท้ๆ อย่าง พยัคฆ์น้อย มาเป็นเทรนเนอร์ให้ โดยมีการฝึกเรื่องจังหวะการออกอาวุธมากเป็นพิเศษ รวมถึงการหลอกออกอาวุธ เพื่อใช้แก้ทางของ ซุปเปอร์เล็ก ด้วย

“ผมค่อนข้างมั่นใจในเชิงมวยของตัวเอง โดยไฟต์นี้ผมเน้นซ้อมไปที่หมัดและการออกอาวุธ ยิ่งเจอคู่แข่งที่รัดกุม เราต้องมีลูกหลอกลูกดึงครับ ถ้าถึงวันชกจริง ผมก็ขอให้ต่างฝ่ายต่างเต็มที่ และหวังว่า ซุปเปอร์เล็ก จะเตรียมตัวมาแก้มือให้ดีที่สุด” พันธ์พยัคฆ์ กล่าวปิดท้าย

สำหรับศึก ONE: NO SURRENDER จะจัดขึ้นแบบสนามปิด ในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ โดยแพร่ภาพสู่ผู้ชมกว่า 150 ประเทศผ่านทาง ONE Super App ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 21.30 น.