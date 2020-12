สามเอ เชื่อศอก โจนาธาน คมไว ศุกร์นี้ ทาอิกิ อาจถึงน็อก

“ซ้ายไฟลามทุ่ง” สามเอ ไก่ย่างห้าดาว ในฐานะอดีตที่เคยประมือแย่งชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต กับคู่แค้นแดนอังกฤษ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ให้แต้มต่อคู่ปรับรายนี้เพราะอาวุธที่ครบเครื่อง โดยเฉพาะลูกศอกคมและไว จะสามารถรั้งอันดับแรงกิงของตนไว้ได้จากการไล่ล่าของมวยหนุ่มแดนซามูไร “ทาอิกิ นาอิโตะ”จนอาจถึงขั้นได้น็อก

สามเอ ลิ้มรสความร้ายกาจของ โจนาธาน เมื่อเขาขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (56.8 – 61.2 กก.) เมื่อ 3 พฤษภาคม 2562 โดยเพลี่ยงพล้ำให้กับคู่แข่งหนุ่มฟอร์มสดครบเครื่องไปแบบบอบช้ำ เข็มขัดกระเด็นอย่างน่าใจหาย ก่อนที่ สามเอ จะตัดสินใจย้ายลงมาอยู่ในรุ่นที่เล็กกว่าอย่างสตรอว์เวต (52.3 – 56.7 กก.) และนั่งบัลลังก์ของรุ่นนี้ในทั้งกติกามวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง

แม้ว่า โจนาธาน จะมีช่วงเวลานอนกอดเข็มขัดแชมป์โลก ONE เพียงแค่ 3 เดือน ก่อนที่จะถูก “รถถัง จิตรเมืองนนท์” กระชากกลับคืนสู่ประเทศไทย แต่ก็ทำให้ รถถัง ถึงกับออกปากชื่นชมความครบเครื่องในอาวุธมวยไทยของ โจนาธาน และยกให้เป็นนักมวยต่างชาติอันตรายที่สุดมาจนถึงทุกวันนี้

“โจนาธาน เป็นมวยต่างชาติที่ออกอาวุธได้ดี มีความหลากหลาย เชิงเขาคม แถมยังตั้งรับแน่น หมัดศอกมีความเร็วอยู่ในตัว แต่เขายังมีจุดอ่อนที่ช่วงขาและลำตัว ผมเตะเขาที่พับนอกพับในยังเห็นได้ว่าเขามีสะดุ้ง โดนต่อยท้องแทงเข่าก็มีชะงักให้เห็น” สามเอ กล่าว

“แม้ว่า โจนาธาน จะเสียแชมป์ให้กับ รถถัง (จิตรเมืองนนท์) ไปแล้ว แต่เชื่อว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาได้ฝึกซ้อมและพัฒนาขึ้นแน่นอน แต่ช่วงท้องอาจยังเป็นปัญหาเดิมที่เขาแก้ไม่ตก”

คู่แข่งในไฟต์ต่อไปของ โจนาธาน ที่จะต้องเผชิญหน้ากันในฐานะคู่เอกศึก ONE: BIG BANG II ศุกร์ที่ 11 ธันวาคมนี้ คือนักสู้หนุ่มฟอร์มสดแรงดีจากประเทศญี่ปุ่น “ทาอิกิ นาอิโตะ” ซึ่งกำสถิติไร้พ่าย 3 ไฟต์ในรอบ 4 เดือน นับตั้งแต่เปิดตัวกับ วัน แชมเปี้ยนชิพ โดยเขาหวังที่จะคว้าฟาสแทร็ก แทรกตัวเข้ามาอยู่ในแรงกิ้งอันดับที่ 3 แทน โจนาธาน ให้ได้

“โจนาธาน กับ ทาอิกิ ผมว่าคู่นี้ประกบได้ดี รูปร่างช่วงชกไม่หนีกัน ไฟต์นี้จะเป็นศึกชิงไหวชิงพริบ น่าจะชกกันสนุกคู่คี่สูสี เพราะต่างมีความเร็วทั้งคู่ อยู่ที่จังหวะของใครจะดีกว่า และการแก้เกมเฉพาะหน้าบนเวที วัดกันได้เลยว่าใครซ้อมมาแน่นกว่ากัน”

“ส่วนผมตัวให้ โจนาธาน เป็นต่อด้วยอาวุธที่มีความหลากหลายกว่า ถ้าชกกันครบ 3 ยก เขาจะเป็นฝ่ายชนะคะแนน แต่ถ้าเขาได้ศอกสวยๆ เข้าเป้าโดนเต็มๆ ทาอิกิ มีสิทธิ์น็อกครับ”

นอกจากคู่นี้แล้ว ศึก ONE: BIG BANG II วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคมนี้ ยังประกอบด้วยคู่แข่งขันอื่นๆ ครบทุกกติกา ได้แก่ นิกี โฮลสเกน vs เอลเลียต คอมพ์ตัน (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต), เทตสึยะ ยามาดะ vs คิม แจ วุง (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เฮฟวีเวต)

แอร์โรล ซิมเมอร์แมน vs ราเดอ โอพาชิช (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวีเวต), อากิลัน ทานี vs ไทเลอร์ แม็คไกวร์ (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฟเธอร์เวต) และ อาลี โมทาเหม็ด vs เฉิน เร่ย (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นแบนตัมเวต โดยสามารถรับชมได้ทาง ONE Super App , YouTube ONE Championship, AIS Play เวลา 19.30 น.