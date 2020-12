เสมาเพชร ยัน น้องโอ๋ สุดแกร่ง รถเหล็ก ต้องให้ไวกว่านี้!

“ซ้ายฟ้าผ่า” เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ แชมป์มวยปูนเสือตัวที่ 12 ในฐานะนักมวยผู้เคยผ่านการชิงบัลลังก์แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต กับ “น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว” มาแล้วแต่ไม่สำเร็จ และยังประมือกับ “รถเหล็ก พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” ในการแข่งขันมวยไทย ทัวร์นาเมนต์ รุ่นแบนตั้มเวต จึงทำให้เขารู้ถึงฝีมือของสองนักชกคู่รองของศึก ONE: COLLISION COURSE ระหว่าง “น้องโอ๋ และ รถเหล็ก” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคมนี้ ที่สิงคโปร์

ในการพบกับ น้องโอ๋ เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2562 เสมาเพชร ถูกเจ้าบัลลังก์รุ่นพี่เผด็จศึกด้วยหมัดลักไก่ในยกที่ 4 อวสารการแข่งขันแบบไม่มีข้อสงสัย โดย เสมาเพชร ระบุว่า “ก่อนที่ผมจะขึ้นชกกับ พี่โอ๋ ผมคิดว่าจะเป็นต่อเขาเรื่องอายุที่น้อยกว่า แต่ไม่เลยครับ แรงเขาไม่มีตก และเหนือกว่าผมทุกอย่าง เขาไม่มีจุดอ่อน อาวุธหนัก รุนแรงและรวดเร็วมาก”

“ผมมองว่าเขาสมบูรณ์แบบทุกอย่างครับ พี่โอ๋ เป็นมวยระดับครู เก่งทั้งบู๊และบุ๋น ถ้าเขามองเห็นจุดอ่อนคู่ชกเมื่อไหร่ อาวุธชุดเขาจะมาทันที ออกซ้ำและย้ำไปที่ช่องโหว่ตรงนั้น เป็นดังนาทีทองของเขาเลยครับ”

ขณะที่ในการแข่งขันมวยไทย ทัวร์นาเมนต์ รอบแรก เสมาเพชร เผชิญหน้า รถเหล็ก เมื่อ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่า เสมาเพชร ออกอาวุธจะแจ้งกว่าเป็นฝ่ายเข้าวินไปสู่รอบสุดท้ายเพื่อเจอกับ “กุหลาบดำ ส.จ.เปี๊ยกอุทัย” แต่ฟ้าเจ้ากรรมไม่เป็นใจ เสมาเพชร กลับได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันกระดูกโคนนิ้วชี้มือขวาแตก จำต้องพักร่วมเดือน ทำให้ส้มหล่นใส่ รถเหล็ก ได้รับไม้ต่อทันที โดย รถเหล็ก บี้นักชกรุ่นน้องอย่าง กุหลาบดำ และกำชัยชนะได้ท้าชิงแชมป์กับ น้องโอ๋ ในไฟต์นี้

เสมาเพชร กล่าวอีกว่า “พี่รถเหล็ก เป็นมวยที่ได้เรื่องความแข็งแกร่ง อึดทน เดินชนตลอด เขาหมดยาก แต่ถ้าต้องเจอกับ พี่โอ๋ แค่นี้ไม่พอแน่นอน ต้องฝึกออกอาวุธให้ไวกว่านี้ มีความต่อเนื่อง มีลูกชุด ถึงจะต่อกรกับแชมป์ได้”

“การที่ผมแพ้ พี่โอ๋ และชนะ พี่รถเหล็ก หลายคนอาจจะคิดว่าผมคงให้บวกไปทาง พี่โอ๋ แต่หมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ ใครพลาดก่อนก็ไปก่อนครับ ยิ่งเป็นนวมเล็กเปิดนิ้วในแบบของ วันฯ ด้วยยิ่งแล้วใหญ่ ดูอย่างคู่ แสงมณี-กุหลาบดำ กับ กุหลาบดำ-รถเหล็ก ก็ได้ครับ พลิกกันเห็นๆ นี่แหละครับมวยไทย”

สำหรับศึก ONE: COLLISION COURSE ซึ่งจะยิงสดจากสิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคมนี้ ประกอบด้วยคู่แข่งขัน 6 คู่ ในทุกกติกาทั้งมวยไทย คิกบ็อกซิ่ง และการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) โดยในศึกนี้นอกจากจะมีนักมวยไทยอย่าง น้องโอ๋ และ เสมาเพชร แล้ว ยังมี ยอดไก่แก้ว แฟร์เท็กซ์ ขึ้นเวทีการต่อสู้แบบผสมผสานอีกด้วย แฟนๆ ชาวไทยสามารถรับชมได้ทาง ONE Super App , YouTube ONE Championship , AIS Play เวลา 19.30 น.