บัลลังก์ระอุ! แบรนดอน ป้องเข็มขัดนักสู้ภารตะ อาร์จาน มาเพื่อชิงที่หนึ่ง

ความร้อนระอุบนสังเวียน วัน แชมเปี้ยนชิพ ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับอากาศร้อนๆ ในช่วงนี้ของบ้านเรา ศึกต่อไปรับเดือนพฤษภาคมในชื่อว่า ONE: DANGAL ซึ่งจะออกอากาศในรูปแบบบันทึกการแข่งขันจากสิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคมนี้ ถือเป็นศึกใหญ่ที่สำคัญยิ่งสำหรับชาวแดนภารตะ เพราะเป็นครั้งแรกที่ชาติอินเดียอาจได้สถาปนาแชมป์โลก ONE คนแรกในประวัติศาสตร์ทีเดียว

ศึก ONE: DANGAL นำทัพโดยเจ้าบัลลังก์ขาใหญ่ชาวฟิลิปปินส์ “The Truth” แบรนดอน เวรา ซึ่งเป็นแชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวตคนแรกตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แบรนดอน ไม่เคยแพ้ใครในรุ่นเฮฟวีเวต เขาน็อกคู่แข่งทั้ง 4 รายได้ตั้งแต่ยกแรก โดยสองครั้งเป็นการป้องกันตำแหน่งของตัวเอง

แบรนดอน เตรียมพบศึกหนักจากแดนภารตะเมื่อผู้ท้าชิง “Singh” อาร์จาน บูลลาร์ นักมวยปล้ำโอลิมปิกผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ซึ่งผันตัวมาสู่กีฬา MMA จนสั่งสมสถิติน่าเกรงขาม ชนะ 10 แพ้เพียงครั้งเดียว นำความมุ่งมั่นของเขาทั้งหมดเพื่อแย่งชิงบัลลังก์แชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวต และหวังจะได้ชื่อว่าเป็นแชมป์โลก ONE คนแรกของอินเดียอีกด้วย

นอกจากคู่เอกนี้แล้ว ศึกนี้จะเป็นอีกศึกที่แฟนๆ ชาวไทยรอคอยเมื่อเน็ตไอดอลแห่งวงการมวยไทยอย่าง “ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” มาเปิดตัวครั้งแรกในฐานะคู่รองของรายการ โดยจะเจอกับคู่แข่งสายบู๊ชาวไอร์แลนด์ “ฌอน แคลนซี” ที่เคยประลองฝีมือกับรุ่นพี่ร่วมค่ายอย่าง พงษ์ศิริ มาแล้ว คู่นี้จะชกกันในกติกามวยไทย 3 ยก รุ่นแบนตัมเวต (61.3-65.8 กก.) สวมนวม MMA 4 ออนซ์

การแข่งขันจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคมนี้ เวลา 17.00 น. วัน แชมเปี้ยนชิพ ให้รับชมกันฟรี ๆ ทาง ONE Super App, YouTube ONE Championship, AIS Play

โปรแกรมการแข่งขัน ศึก ONE: DANGAL

-แบรนดอน เวรา vs. อาร์จาน บูลลาร์ (ชิงแชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวี่เวต)

-ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม vs. ฌอน แคลนซี (มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต)

-บิ เหงียน vs. ริตู โฟกาต (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต)

-อายากะ มิอูระ vs. ราเยน บาสโตส (การต่อสู้แบบผสมผสาน 58.25 กก.)

-เกอร์ดาร์ซาน มานกัต vs. โรชาน ไมนัม (การต่อสู้แบบผสมผสาน 65 กก.)

-แอนโทนี่ โด vs. เหลียง เหวย (การต่อสู้แบบผสมผสาน 57.7 กก.)