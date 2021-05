กุหลาบดำ ลั่นขอส่งหมัดซ้ายอุกกาบาตจัดการ เสมาเพชร ให้รู้ใครแน่!

“กุหลาบดำ ส.จ.เปี๊ยกอุทัย” เจ้าของฉายา “ซ้ายอุกกาบาต” เล่นบทเพชฌฆาตมวยเด่นมวยดังมานักต่อนัก โดยเฉพาะใน วัน แชมเปี้ยนชิพ คงไม่มีใครลืมหมัดสั่งลา “แสงมณี ส.กาแฟมวยไทย” ที่ทำเอาแฟนๆ อ้าปากค้างชนิดคาดไม่ถึง

ความคืบหน้าศึกครั้งใหม่ของ กุหลาบดำ ที่กำลังจะปรากฏสู่สายตาแฟนในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคมนี้ กับอีกหนึ่งมวยซ้ายอันตราย “ซ้ายฟ้าผ่า” เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ ในศึก ONE: FULL BLAST ซึ่งจะออกอากาศเทปการแข่งขันจากสิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม

เดิมทีคู่นี้จะต้องเจอกันตั้งแต่ในทัวร์นาเมนต์ ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เมื่อปีที่แล้ว แต่ เสมาเพชร จำต้องถอนตัวเนื่องจากบาดเจ็บจากการชกไฟต์ก่อนหน้า ทำให้ทั้งคู่คลาดกัน ทาง วัน แชมเปี้ยนชิพ จึงจับมาประกบกันอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ให้เห็นชัดๆ ว่า “ซ้ายอุกกาบาต” กับ “ซ้ายฟ้าผ่า” ซ้ายไหนจะเด็ดกว่ากัน!

กุหลาบดำ เปิดใจก่อนขึ้นชกไฟต์นี้ว่า พอรู้ว่าจะมีรายการชกใน ONE ก็ดีใจมากๆ อยากเรียกฟอร์ม เรียกศรัทธาตัวเองคืนมา พอรู้ว่าได้ชกกับ พี่เสมาเพชร ก็รู้สึกตื่นเต้น และเชื่อว่าไฟต์นี้ต้องออกมาสนุกแน่

“พี่เสมาเพชร เป็นมวยฝีมือ มีลูกเตะและหมัดซ้ายที่ทรงพลัง ทั้งเร็วและแข็งแกร่ง มีลูกฉาบฉวย เข้าออกเร็ว คิดเร็วทำเร็ว แต่ก็มีจุดอ่อนที่คางเปราะ ถ้าโดนหมัดก็ยังร่วงได้ เท่าที่เคยดูจากไฟต์ที่ชิงแชมป์กับ น้องโอ๋ นะครับ ถ้าเขาโดนหมัดผมเมื่อไหร่ มีร่วงมีหล่นแน่นอน”

สำหรับคู่นี้ถ้าเทียบจากประสบการณ์ เสมาเพชร มีสถิติอยู่ที่ชนะ 122 แพ้ 16 เสมอ 1 เคยผ่านการชกใน ONE มาถึง 5 ไฟต์ และรั้งอยู่ในแรงกิง ONE มวยไทย อันดับ 1 ของรุ่นแบนตัมเวต ในขณะที่ กุหลาบดำ มีสถิติชนะ 63 แพ้ 11 เสมอ 5 ชกใน ONE แล้ว 3 ไฟต์ รั้งอยู่ในอันดับที่ 3 แม้ก่อนหน้านี้ กุหลาบดำ จะพ่ายให้ รถเหล็ก พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ซึ่งแพ้คะแนน เสมาเพชร ในทัวร์นาเมนต์เดียวกัน แต่ กุหลาบดำ ซึ่งไฟต์นี้ได้อดีตแชมป์โลกมวยสากลอย่าง “อำนาจ รื่นเริง” มาช่วยฝึกสปีดหมัดและฟุตเวิร์ก จึงมั่นใจว่าจะกดหมัดสั่งเล่นงานคู่แข่งอย่าง เสมาเพชร ได้

“ผมมองว่าศึกนี้จะวัดกันที่ความเร็วนะครับ มวยซ้ายเหมือนกันผมว่าชกง่ายกว่า ยิ่งได้เทคนิคใหม่ ๆ จากพี่อำนาจด้วยผมยิ่งมั่นใจ แล้วไปคอยดูกันว่าซ้ายฟ้าผ่าจะต้านทานพลังหมัดซ้ายอุกกาบาตของผมได้หรือเปล่า?” กุหลาบดำ กล่าว

ศึก ONE: FULL BLAST จะออกอากาศเทปการแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคมนี้ ทาง ONE Super App, YouTube ONE Championship และ AIS PLAY