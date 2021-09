พร้อมฟาดปาก! ‘เพชรทนง’ หวังใช้ ‘จาง เฉิงหลง’ เป็นทางผ่านล่าแค้น ‘กัปปิตัน’

“เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” ฮึกเหิมขั้นสุด พร้อมฟาดปาก “จาง เฉิงหลง” นักสู้จากแดนมังกร ในศึก ONE: REVOLUTION ที่จะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 โดยหวังใช้คู่แข่งเป็นบันไดไต่อันดับ มุ่งเป้าล่าแค้นกับอริเก่า “กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี” ในอนาคต

เพชรทนง เป็นเจ้าของแชมป์โลกมวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง 6 สมัย ที่มีเข็มขัดแชมป์ในครอบครองถึง 16 เส้น และมีประสบการณ์ข้นคลั่กกว่า 400 ไฟต์ ทั้งในและต่างประเทศ แต่เขาก็ต้องพลาดท่าเมื่อโดน กัปปิตัน นักชกรุ่นน้องน็อกสลบคาเวทีในเวลาเพียง 6 วินาทีของยกแรกในไฟต์เปิดตัวครั้งแรกบนเวที ONE เมื่อ 18 กันยายน 2563

ตั้งแต่นั้นมา เพชรทนง ตั้งปณิธานว่าเขาจะกลับมาสางแค้นกับ กัปปิตัน ให้ได้ โดยเขากลับไปซุ่มฟิตซ้อมร่างกายอย่างเข้มข้นและนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้ถึงขีดสุด รอวันกลับมากู้ศักดิ์ศรีอีกครั้ง

วันนี้ เขามีโอกาสได้คืนสังเวียนเพื่อโชว์ศักยภาพคิกบ็อกเซอร์ตัวพ่ออีกครั้ง โดยจะฟาดหมัดกับ จาง เฉิงหลง วัย 23 ปี ผู้รั้งอันดับ 4 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง ซึ่งถือเป็นคู่ต่อสู้ที่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดา เคยผ่านการชกทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งตั้งแต่อายุยังน้อย อีกทั้งยังเจนเวที ONE มากกว่า เพชรทนง ที่เรื้อเวทีไปนานถึง 1 ปีเต็มอีกด้วย

ถึงอย่างนั้น เพชรทนง ซึ่งปัจจุบันรั้งในตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิงรุ่นนี้ ก็ดูไม่ได้กังวลกับฟอร์มแกร่งของคู่แข่งรายนี้เท่าไหร่ เพราะคู่ต่อสู้ตัวจริงของเขาคือ กัปปิตัน เพียงคนเดียวเท่านั้น โดยมองว่า จาง เป็นเพียงทางผ่านที่ทำให้เขาขยับเข้าใกล้จุดหมายยิ่งขึ้นเท่านั้น

“ผมคิดว่า จาง เฉิงหลง เป็นนักชกดาวรุ่งที่เก่งคนหนึ่งครับ เขามีอาวุธหมัดที่ค่อนข้างน่ากลัว แต่จุดอื่นผมยังไม่เห็นว่ามีอะไรโดดเด่นหรือแตกต่างจากนักมวยทั่วไป และเขาก็ยังอ่อนเรื่องชั้นเชิงและเทคนิค ซึ่งผมคิดว่าทักษะและประสบการณ์ของผมเหนือกว่าเขาแน่นอน”

“สำหรับผม จาง เฉิงหลง ก็แค่ทางผ่านครับ เพราะตอนนี้ผมมุ่งเป้าไปที่การแก้มือกับ กัปปิตัน อย่างเดียวเท่านั้น และไฟต์นี้ผมจะแสดงฝีมือและศักยภาพที่แท้จริงออกมาเพื่อให้ทุกคนยอมรับว่าผมเหมาะสมที่จะเป็นผู้ท้าชิงตัวจริงของ กัปปิตัน ผมก็อยากฝากไปบอก จาง นะครับว่า ให้พกหัวใจมาสู้ เพราะงานนี้ผมเอาตายแน่”

รับชมการถ่ายทอดสดคู่ “เพชรทนง vs จาง” ได้ในศึก ONE: REVOLUTION ผ่านทาง ONE Super App, YouTube ของ ONE Championship, AIS Play เริ่มคู่แรกเวลา 17.30 น.