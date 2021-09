‘น้องโอ๋-สิทธิชัย-ลีโอ’ ร่วมวิเคราะห์ศึก ‘กัปปิตัน vs เมห์ดี’

3 นักชก ONE นำโดย “น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว”, “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” และ “ลีโอ ปินโต” รวมตัวเฉพาะกิจวิเคราะห์ศึกชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตั้มเวต ระหว่าง “กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี” และ “เมห์ดี ซาทูต” ในศึก ONE: REVOLUTION ที่จะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ลองไปดูกันว่าแต่ละคนคิดเห็นอย่างไรกับศึกนี้…

น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว

เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต เคยดวลเดือดกับ เมห์ดี มาแล้วครั้งหนึ่งในกติกามวยไทย โดย น้องโอ๋ เป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์เมื่อเดือนตุลาคม 2561

“ในฐานะที่เคยชกกับ เมห์ดี มาก่อน ผมมองว่า เมห์ดี เป็นนักชกต่างชาติที่ออกอาวุธได้ดีมาก และมีประสบการณ์สูงครับ การขึ้นชกกับ กัปปิตัน ครั้งนี้ ผมมองว่า ไม่ง่ายสำหรับ กัปปิตัน นะครับ เผลอๆ อาจจะมีนับ มีน็อก อยู่ที่ว่าใครจะพลาดก่อน ก็อยากให้ทั้งสองสองคน ชกกันให้สนุก ชกกันให้เต็มที่นะครับ รอติดตามกันครับ”

สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง

สิทธิชัย นักชกคิกบ็อกซิ่งระดับโลก รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของ เมห์ดี มานานในฐานะที่เคยชกร่วมรายการเดียวกันมาหลายครั้ง และรู้จักกันเป็นการส่วนตัว ทั้งคู่จึงสนิทสนมคุ้นเคยกันดี

“ในฐานะผมรู้จัก เมห์ดี มานาน แล้วก็ติดตาม กัปปิตัน มาโดยตลอด คู่นี้เป็นการชกที่สูสีครับ ฝ่าย เมห์ดี เป็นนักชกที่เก๋าประสบการณ์ ส่วน กัปปิตัน ก็เป็นมวยที่มีอาวุธหนักหน่วงรุนแรง คิดว่าสูสี และต้องสู้กันถึงฎีกาแน่นอน จะแพ้ชนะก็อยู่ที่เหลี่ยมมวยและการผ่านมวยครับ ซึ่งผมคิดว่าถ้าพูดถึงการผ่านมวย เมห์ดี ดูดีกว่า แต่ กัปปิตัน ก็ได้หนัก ผมว่าสนุกแน่นอน ต้องดูให้จบครับ ผมก็จะคอยเชียร์เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยครับ”

ลีโอ ปินโต

ลีโอ นักชกชาวฝรั่งเศสหัวใจไทยคือ คู่ต่อสู้รายล่าสุดของ เมห์ดี บนเวที ONE โดยทั้งคู่เคยเผชิญหน้ากันในกติกาคิกบ็อกซิ่งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และ เมห์ดี เป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์

“สำหรับคู่นี้ น่าดูจริงๆ ครับ ผมต้องบอกว่าเขาเป็นมวยที่ชกยากที่สุดคนหนึ่งที่ผมเจอมาก็ว่าได้ จะว่าเขาเป็นมวยฝีมือก็ไม่ใช่ จะเป็นมวยเดิน ใช้ร่างกายก็ไม่เชิง ผมว่าเป็นมวยที่จับทางค่อนข้างยากเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาลักษณะไหน ก็อยู่ที่ว่า กัปปิตัน จะจับทางของ เมห์ดี ได้เร็วขนาดไหน หรือ กัปปิตัน จะต่อยตามเกมของตัวเอง หรือจะคอยแก้เกมของ เมห์ดี บนเวที คงต้องว่ากันอีกที”

“ในเรื่องสภาพร่างกาย ผมว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีใครแพ้ใคร ทางด้านทีมงานเพชรยินดีฯ เตรียมพร้อมเป๊ะทุกอย่างอยู่แล้ว ส่วน เมห์ดี ถึงจะอายุ 37 ปี แล้ว แต่ตอนนี้ร่างกายเขาฟิตมาก ที่สำคัญเขาบอกว่า ครั้งนี้จะเป็นไฟต์สุดท้ายของเขาแล้ว สำหรับคนที่จะชกครั้งสุดท้ายในชีวิต ผมเชื่อว่า ทั้งร่างกาย และจิตใจพร้อมเต็มร้อยแน่นอน แต่ไม่ว่าจะเป็นใครชนะ คู่นี้สนุกมากแน่นอนครับ”

รับชมการถ่ายทอดสด ศึก ONE: REVOLUTION ผ่านทาง ONE Super App, YouTube ของ ONE Championship, AIS Play คู่แรกเริ่มเวลา 17.30 น.