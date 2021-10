‘ซุปเปอร์บอน’ กร้าวขอพิสูจน์ให้เห็น ‘เปโตรเซียน’ ไม่ได้เก่งที่สุดในโลก

“ซุปเปอร์บอน” นักชกคิกบ็อกซิ่งขวัญใจชาวไทย วัย 31 ปี ประกาศกร้าวจะเอาชนะนักสู้คิกบ็อกเซอร์ตัวพ่อชาวอิตาลี “จอร์จิโอ เปโตรเซียน” แบบขาดลอย เพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้เก่งที่สุดในโลก พร้อมคว้าแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (65.9-70.3 กก.) เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ ONE

ทั้งคู่จะลงฟาดปากกันในศึก ONE: FIRST STRIKE (วัน เฟิร์ส สไตรก์) ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยนักชกคิกบ็อกซิ่งขวัญใจชาวไทย วัย 31 ปี ได้โอกาสคืนสังเวียนอีกครั้งในรอบ 1 ปีเศษ หลังเปิดตัวอย่างงดงามบนเวที ONE ด้วยการย้ำแค้นเอาชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์เหนือคู่ปรับตลอดกาลอย่าง “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563

ศึกครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่ ซุปเปอร์บอน จะได้ประจันหน้ากับแชมป์ ONE คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต และมือวางอันดับหนึ่งของแรงกิ้งรุ่นนี้อย่าง “จอร์จิโอ เปโตรเซียน” ซึ่งเขาเฝ้ารอคอยมานาน และอาจส่งให้เขาขึ้นนั่งแท่นราชันย์ ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ได้ตามที่ตั้งใจไว้

แม้ ซุปเปอร์บอน จะยอมรับว่า เปโตรเซียน เป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่ง มีการออกอาวุธที่รุนแรงและแม่นยำตามฉายา “The Doctor” แต่ยังมองว่า ไม่ได้เหนือชั้นกว่าเขาสักเท่าไหร่ โดยเขาตั้งใจจะเอาชนะ เปโตรเซียน อย่างขาดลอยและสอยเข็มขัดแชมป์โลก ONE มาเป็นของคนไทยให้ได้

“จุดแข็งของ เปโตรเซียน คือหมัดหนัก ออกอาวุธได้รวดเร็ว แต่จุดอ่อนเขาก็มีครับ ผมว่าเขาไม่สู้เข่า เพราะฉะนั้น ผมก็จะอาศัยพื้นฐานการใช้อาวุธมวยไทยมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในไฟต์นี้ครับ แต่ถ้าจะชนะน็อกคงยาก เพราะมวยระดับนี้เขาต้องป้องกันจุดอ่อนของตนเองไว้แล้ว”

“แต่สิ่งที่ผมตั้งใจจะทำให้ได้ คือชนะคะแนนแบบใสสะอาดและขาดลอย ผมจะพยายามเอาชนะให้ได้เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า เปโตรเซียน ไม่ใช่นักชกคิกบ็อกซิ่งที่เก่งที่สุดเมื่อต้องมาเจอผม”

สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE: FIRST STRIKE ผ่านทาง ONE Super App, YouTube ของ ONE Championship, AIS Play คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น.